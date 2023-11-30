港鐵明年下半年推預約輪椅活動摺板服務　邀千名輪椅用家試用

過往輪椅人士乘搭公共交通工具不時遇上問題。港鐵近年推出「關愛共乘」應用程式，方便輪椅人士，並計劃於明年下半年，在該程式推出預約輪椅活動摺板服務，讓輪椅人士可以提早預約活動摺板，方便上落車。另外，港鐵會於六個車站增設「電動輪椅專用充電插座」。



港鐵總經理—市務及客戶體驗梁靜雯近日受訪談及關愛共融方面的工作進展，提到邀請了約1,000名輪椅使用者及照顧者，試用「關愛共乘」程式的「輪椅活動摺板預約（試用版）」功能，希望藉此收集用家意見，改善服務，預計明年下半年正式推出服務，讓輪椅人士預先預約活動摺板，令車站職員可提早安排，方便計劃行程。

港鐵又指，繼九龍塘站之後，明年會於六個車站增設「電動輪椅專用充電插座」。

另外，港鐵亦為視障人士，在「關愛共乘」應用程式推「站內導航」服務，正於會展站試驗。港鐵預計，「站內導航」服務最快於今年底擴至觀塘線車站，並目標於三年內推展至所有重鐵車站。

梁靜雯表示，「關愛共乘」應用程式為有特別需要的乘客帶來更大方便，鼓勵及輔助他們出行，希望可建立關愛共融的友善社區。