環境局證風電場不納兩電5年計劃　專家料未放棄　預告發電成本減

行政會議在本周二（11月28日）通過兩間電力公司的5年發展計劃，不過當中未涵蓋兩電籌備多年的離岸風力發電場項目。環境及生態局證實，5年發展計劃不包括風電場項目，當局指興建風力發電場整體造價和發電成本，比傳統發電方式高，現時仍未是最佳時候，免對電費造成壓力。



有能源專家認為，要達致港府訂立的減碳目標，風電場長遠需發展，估計當局未完全放棄計劃，今次只屬延後，又指隨着風電技熟成熟普及，預料風電日後發電成本將大減。



環境及生態局回覆指，兩電獲准2024至2028發展計劃不包括風電場項目，當局指興建離岸風力發電場項目整體造價和發電成本，比傳統發電方式高，仍有下調空間，現未是最佳時候，免對電費造成壓力。

港燈：考慮成本效益後無納入發展計劃

港燈回覆指，在考慮成本效益等因素後，港燈並沒有把興建離岸風場的計劃納入新一個五年發展計劃，又指政府正研究引入境外零碳能源，規模較離岸風場大，效益相信更高。不過港燈指，會跟進可再生能源的發展，包括繼續積極在公司物業內安裝太陽能發電系統，並協助客戶參加「上網電價」計劃。

中電：繼續留意風電發展

中電亦證實，獲批准2024至2028發展計劃不包括離岸風力發電場項目。中電稱，將繼續留意離岸風電技術發展，適時與政府檢討，又指集團正在提升潔淨能源專綫系統，當專綫系統的工程完成後，將可引入更多零碳潔淨能源。

兩電證實5年發展計劃不包括風電場項目。（資料圖片／梁鵬威攝）

世界綠色組織行政總裁、能源諮詢委員會前成員余遠騁估計，今次兩電提出了較多資本項目，令當局擔心批准風力發電場的項目，或對基本電價構成加價壓力，所以暫時將風電場納入計劃。

不過他強調，如果要達成政府訂立的減碳目標，將來無可避免要發展可再生能源，而風力發電是其中一個選擇，因此預計有關計劃並無完全放棄，只是暫時性延後。

余遠騁估計，風電場計劃只是暫時性延後，（資料圖片）

至於未來建造風力發電成本會否上升，他料日後的建造成本雖然會上升，但隨著風力發電技熟及普及，發電成本將大減：「太陽能板呢幾年都平咗九成啦，風力發電用嘅風車扇葉愈造愈大，成本效益都高好多。」