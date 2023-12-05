今日必看8分鐘｜港鐵兩男座位問題起爭執｜鰂魚涌城巴起火

鰂魚涌太古坊城巴着火 火勢猛烈 英皇道東行全封

今日（5日）下午1時38分，一輛城巴82號線沿鰂魚涌英皇道東行，至太古坊濱海街對開，車長發現車尾冒煙，繼而起火。讀者Ivan午膳時途經見到巴士着火，他指是車尾引擎着火，火勢相當猛烈，車上的乘客已經落車。由圖片可見，火勢一發不可收拾，越燒越猛烈，並冒出大量濃煙，現時英皇道東行全封。火警於1時57分救熄，10名乘客疏散，無人受傷。

港鐵車廂兩男座位問題起爭執 淺藍衣漢踩人遭拳打反擊 警拘兩人

港鐵太子站車廂內兩男疑因座位問題發生打鬥。《香港01》接獲讀者報料，拍攝得一段港鐵車廂影片，今日（5日）上午7時許兩名中年漢疑因座位問題起爭執，淺藍衣漢突然踩向鴨舌帽男腳部，鴨舌帽男不滿遂反擊，拳打對方額頭兩下，另一名相信為鴨舌帽男友人的風衣男，上前用力按壓着對方的嘴巴。

長沙灣蘇屋邨單位陷火海 火舌跌落下數層 一老翁不適送院

長沙灣蘇屋邨今午（5日）發生火警。下午4時43分，彩雀樓一低層單位起火。消防動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，下午5時05分大致將火救熄，其後繼續向起火單位射水，以防死灰復燃。事後多個單位外牆嚴重熏黑，約20至30名居民疏散到樓下空地，一名老翁懷疑吸入濃煙不適，戴上氧氣罩，由一名女親友陪同送院治理。從讀者提供的片段可見到，起火單位內火勢猛烈，火舌飇出窗外並跌到樓下，下方數層均有單位受波及，窗邊及晾於窗外的衣物分別起火，濃煙升上半空。

兩男黃竹坑山邊藏化學物品 疑做爆破實驗 涉製造或管有炸藥被捕

兩名男子疑在黃竹坑近南風道附近山邊收藏自製工具或化學物品，並嘗試燃燒及做爆破實驗。警方周日（3日）採取行動拘捕兩男，檢獲斧頭、鐮刀和錘仔等武器；燃燒工具及化學原材料。警方調查相信兩男使用化學原材料製造自製炸藥，但現階段沒有明確的行動目標或襲擊目標。被捕二人已被暫控合共3項「製造或管有炸藥」罪，案件將於今日（5日）下午在東區裁判法院提堂。

元朗公路的士路肩換胎 遭貨車猛撼釀3車撞 的士盡毀兩人受傷

元朗公路發生嚴重車禍。今午（5日）3時55分，一輛的士疑因爆胎，停在元朗公路往上水方向近福亨村路肩更換，另一輛拖車的司機停車協助。其間，一輛駛至的中型貨車疑收掣不及猛撼的士，將的士撞向拖車車尾，以至3車相撞，的士女司機更被撞向路肩致嚴重受傷。現場所見，的士嚴重損毀，車尾遭劏開變形；貨車則左邊車頭損毀。的士女司機及拖車男司機受傷，均清醒被送往屯門醫院救治。現場遺下大灘血迹，報紙等雜物散落一地。現場消息稱，貨車司機通過酒精測試，結果為零度。

周庭棄保｜李家超斥寬大處理換來瞞騙 欺騙同情 拒談要求回內地

前香港眾志副秘書長周庭離港赴加拿大讀書，宣布棄保不就國安案件向警方報到，並稱獲發還護照條件是應警方要求返深圳參觀。行政長官李家超被問到警方要求周庭回內地的指控是否屬實，他說不評論個案細節，「相關資料會否用來做證據，留待執法部門」，稱警方嘗試寬大處理但換來瞞騙。至於會否收緊其他被捕人保釋條件，李家超稱警隊會總結經驗有效維護國家安全。

日本大叔澳門笨豬跳後不治 網上流傳事發影片不實 3月抖音已見

一名56歲的日藉男子昨日（3日）於澳門旅遊塔進行「笨豬跳」（Bungee jumping）之後氣促，失去呼吸及心跳，送院搶救不治。網上流傳兩條影片，分別是一名白衣黑褲男子從旅遊塔一躍而下的影片，以及另一條消防人員衝入地面安全氣墊進行心外壓的影片，均被指是事發片段。《香港01》發現前者與其中一名抖音用戶於今年3月分享的影片相同，而非涉事日藉男子昨日進行「笨豬跳」的片段；至於心外壓的影片發放時間則在事發後10分鐘。

探魚攻港｜價目高深圳七成照排長龍 負責人︰目標留港消費食客

繼海底撈、喜茶等內地知名連鎖餐飲品牌進軍香港後，再有「過江龍」殺入香港！探魚首間分店在上周五（12月1日）進駐沙田新城市廣場，大排長龍。一盤烤魚未計加一收300元起，比探魚深圳分店高七成，負責人解釋香港租金、員工薪金、存倉、物流等成本較內地為高，因此價目高於內地。

英國收緊移民政策 目標減少30萬移民

英國政府12月4日就收緊移民政策提出五項計劃，當中包括禁止醫護及衛生行業人員帶同家人移居英國，以及提升技術簽證所需的最低薪金要求，目標令移民到當地的人數減少30萬人。