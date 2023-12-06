證監會．直播｜公布HongKongDAO、BitCuped疑涉虛擬資產欺詐

過去一年多，加密貨幣市場接連發生監管風暴。證券及期貨事務監察委員會今日（6日）下午舉行記者會，就一宗懷疑虛擬資產相關欺詐行為告誡公眾，涉事的實體分別以「香港數字研究院」或「HongKongDAO」及「BitCuped」的名稱運作。



證監會表示， BitCuped在其網站上聲稱「 Laura Cha」及「 Nicolas Aguzin」分別擔任其主席和行政總裁，與香港交易及結算所有限公司主席史美倫英名姓名Laura Cha、以及港交所執行董事兼行政總裁歐冠昇的英名姓名Nicholas Aguzin一樣，但兩人實際上均與BitCuped無關。



證監會今日（6日）下午舉行記者會，公布一項涉及懷疑虛擬資產欺詐相關行為事件。（洪芷菁攝）

證監會表示，警務處已應證監會的要求，採取行動封鎖HongKongDAO及BitCuped的網站，證監會亦向相關網站營運商發出終止及停止函，要求該等網站停止為HongKongDAO所發行的某代幣提供購買服務。

該會指HongKongDAO發行了一種名為「HKD」或「HongKongDAO」（HKD代幣）的代幣，可在HongKongDAO的網站上購買。證監會懷疑HongKongDAO可能透過網上渠道散布有關本身及其業務的虛假及具誤導性的資料，一篇網上文章聲稱HongKongDAO：

「於2022年7月向證監會申請牌照以進行受規管活動；於2021年3月取得第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的牌照，因此可自2020年7月31日起從事相關的受規管活動；及正在競投「香港數字貨幣交易所牌照」。證監會指該文章暗示此牌照乃與香港政府就穩定幣而設的監管框架有關。

證監會表示，上述聲稱全部皆與事實不符，但卻可能造成虛假及具誤導性的印象，令人誤以為HongKongDAO的服務及業務已妥為領有牌照並屬合法，藉此誘使他人購買或認購HKD代幣。

證監會同時留意到， BitCuped在其網站上聲稱「 Laura Cha」及「 Nicolas Aguzin」分別擔任其主席和行政總裁，而兩人實際上均與BitCuped無關。

當局重申， 上投資騙局可能涉及任何類型的資產和透過多種渠道進行。任何人一旦受騙，可能會蒙受重大損失，呼籲公眾提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的好得令人難以置信的投資機會及意見， 以免可能會被非投資專業人士誘使進行投資。投資者在作出投資決定時應保持警惕和提防欺詐行為。

香港交易及結算所有限公司（港交所）主席史美倫英名姓名Laura Cha，而港交所執行董事兼行政總裁歐冠昇的英名姓名Nicholas Aguzin 。

證監會指出，HongKongDAO似乎營運至少兩個Telegram群組，包括成員超過10,000人的中文群組及成員超過1,700人的英文群組。HongKongDAO在該等Telegram群組中，似乎吹捧HKD代幣據稱的「市價」及未來市值會上升，誘使投資者購買HKD代幣。

當局又提到，相關平台上月已先後被列入黑名單：



．香港數字研究院或HongKongDAO聲稱其為在https://hkdao.info/網站上營運的區塊鏈服務平台，已於2023年11月24日被列入證監會的可疑虛擬資產交易平台警示名單。



．BitCuped聲稱其提供虛擬資產及股票交易服務，並在https://bitcuped.com/網站上營運，已於2023年11月10日被列入證監會的可疑虛擬資產交易平台警示名單。



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