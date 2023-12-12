區選119萬人投票　譚耀宗指人數不算少　投票率合理毋須過份解讀

區議會選舉2023完結，整體投票率為27.54%，約119萬人投票。全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗今早（12日）在電台節目上表示，認為投票人數不算少，投票率屬合理範圍，外界不需要過份解讀。他又強調，過程中當局未有就區選的投票率訂立指標，只是擔心市民不清楚新選制，才會說「愈多人投愈好」。



稱社會和諧 投票率較低

全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗指，認為不需要過份解讀今次區選的投票率，又指有投票人數不算少，「都係合理範圍，唔使過份解讀、太緊張，市民覺得有需要出嚟作選擇先出來作選擇。」

他都提到，以往區選投票率均較立法會選舉略低，加上現時的北上消費，估計區選當日不少選民或不在港。他又指，社會和諧，沒太大爭拗，亦有機會令投票率較低。

全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗指，認為不需要過份解讀今次區選的投票率，又指有約120萬人投票不算少人。（資料圖片／林靄怡攝）

約2.2萬張廢票 估計有長者選民蓋印出錯有關

他又強調，過程中當局未有就區選的投票率訂立指標，只是擔心市民不清楚新選制，才會說「愈多人投愈好」，希望大家關心及了解新選制，而政府也有別於以往，為今次區選做很多宣傳。他續指，選舉期間有人提及對投票率的期望並不奇怪，認為提出期望只是希望鼓勵大眾、教育大眾。

提到選舉有約2.2萬張廢票，譚耀宗則指，不排除在雙議席單票制，有較年長選民在選票上，蓋上多於一個印，令選票無效。就電子選民登記冊系統故障，他又說：「用親電腦都出問題，唔知點解。」並續稱三個月後有報告便會知道箇中原因。

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