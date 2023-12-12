圖坐寵物包機離港女文員　被裁定暴動罪成後稱感自豪　囚45月

女文員涉參與2019年11月2日港島區衝突，與多名示威者被捕，期後全部被控暴動罪。女文員保釋候審期間，被發現登上一班運載寵物及其主人往英國的私人飛機上，她在飛機起飛前被截獲，因而被加控妨礙司法公正罪。她與3人早前被裁定暴動等罪成，案件今（12日）在區域法院判刑，女文員解聘其代表律師親自陳情，並稱對自己感「自豪」，又說：「可以同其他因為熱愛香港而企出嚟嘅手足，一齊承擔呢個代價，係我榮幸。」法官判她入獄45個月，餘下3人則分別囚34至37個月。



林共涉3項罪名

4名被告：林梓橋（29歲，文員）、盧虹羽（25歲，空姐）、謝翠兒（36歲、會計師）及王永森（男，48歲，廣告製作人），被裁定於2019年11月2 日，在灣仔莊士敦道與分域街交界一帶，連同其他身份不詳的人參與暴動。盧及王另被控管有索帶罪成，林另涉意圖妨礙司法公正罪及無牌管有無線電對講機。

2019年11月2日在灣仔及銅鑼灣一帶有警民衝突。(詳看下圖)

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指示威者才是真正關心香港的人

女被告林梓橋今解聘大律師，她自行陳情時稱，從未後悔所作之事，亦對自己有勇氣抗爭感自豪，又指政府抹黑示威者，指他們被煽動，實際上示威者才是真正關心香港的人。法官即打斷林並提醒她法庭並非表達政見的地方。林最後補充指，許多倖存者被捕前或感內疚，但她現時鬆了一口氣，並說：「可以同其他因為熱愛香港而企出嚟嘅手足，一齊承擔呢個代價，係我榮幸，未來見。」

官指本案暴動相對較輕微且無預謀

法官之後判刑指，本案暴動規模在同類案件中相對較輕，沒有預謀，亦無造成財物損失或有人受傷，最嚴重的是示威者掟汽油彈及將燃燒中的手推車推向警方，雖然各被告並非煽動或號召角色，但他們仍須負上相同刑責。考慮到事發距今已有4年，案件對被告生活必有影響，予以酌情扣減。

林離港前曾透支現金

針對個別被告刑責，法官指林當時管有防毒面具、濾罐等大量物品，另有可作即時通訊的對講機，可見她在場除有鼓勵作用，亦是裝備提供者，角色較同案被告主導。及後她以高價購買寵物專機機票赴英，準備離港前又透支現金，從這些安排及準備功夫可見，案情屬嚴重類別，最終就林的3罪判囚45個月。

另3被告因不同參與情序囚34至37月

至於另外3名被告中，盧虹羽憑籍身上裝束鼓勵他人參與暴動，並攜有10條索帶，判囚35個月；謝翠兒管有濾罐和膠紙，判監34個月；王永森除參與暴動外，亦攜有596條索帶，可供多人堵路，判囚37個月。

案件編號：DCCC663/2020、DCCC666/2020 (Consolidated)