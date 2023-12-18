警隊指近期投考人數升　招募日模擬天降腐液體驗前線工作

警方昨日（17日）在黃竹坑警察學院舉行招募體驗日， 讓參加者透過各種體驗活動，了解警隊遴選程序、警察學院的基礎訓練，以及多元化的警務工作。包括模擬在大型比賽期間，突然有腐蝕液體從高處降下，讓參加者即場思考到場警員會如何處理。警方表示，近期投考及入職警隊人數明顯上升。昨日的活動共吸引2,284人次參加，收到478份即場投考申請表。



招募日增加互動元素 冀加強參加投考決心

招募活動共設3個主題環節：（一）見習督察／警員投考工作坊，讓參加者體驗模擬面試；（二）互動劇場暨部門展覽／招募「講」場／學院訓練分享；及（三）體能測試工作坊。參加者可即場報名投考，以及進行部份初步遴選程序。警方表示，今次招募日增加更多互動元素，希望增加參加者投考警隊的決心。

2023年12月17日，警隊在香港警察學院舉辦「警察招募．體驗日」。圖示參加者參與互動劇場，透過模擬大型比賽天降腐液，以體驗前線軍裝警務人員執行職務時所遇到的不同情景。（政府新聞處圖片）

首設學警宿舍深度遊 為投入警隊作準備

當中的「互動劇場暨部門展覽」，即場模擬大型比賽期間，有腐蝕液體高處降下的突發情況，讓參加者親身體驗前線警員日常巡邏時遭遇的不同情景。此外，是次體驗日首次增設「學警營房宿舍深度遊」，讓參加者親身與現職學院教官及學警接觸交流，為投入警隊做好準備。有參加者認為，活動有助考生知道需要做什麼、準備什麼，增加投考成功機率。

2023年12月17日，警隊在香港警察學院舉辦「警察招募．體驗日」。圖示參加者參與學警營房宿舍深度遊，了解學院訓練生活點滴。（政府新聞處圖片）

由於過往的體能測試工作坊深受參加者歡迎而迅速額滿，警察招募組今次特別加開場次，分別於16日及17日，各舉行4場有關工作坊。此外，因應入職體能測試項目早前的修訂，以掌上壓取代手握肌力測試，體驗日設有體能挑戰站，於30秒內完成掌上壓測試的參加者可獲紀念品鼓勵，而表現最好的3名參加者更可獲得特別大獎。

2023年12月17日，警隊在香港警察學院舉辦「警察招募．體驗日」。圖示參加者參與體能測試工作坊的掌上壓挑戰。（政府新聞處圖片）

全日478份即場投考申請 4至11月共收8,550份

警方表示，今年4月至11月收到8,550份投考申請，已超越去年全年，當中41%申請見習督察，已取錄441名警員。而去年11月起到內地招募以來，已吸引逾850名在內地讀書的香港學生投考警隊，當中23人正在或將會受訓，另外137人進入遴選程序。

至於今次招募體驗日，全日有2,284人次參加，478份即場投考申請中，分別有108份見習督察職位，337份警員職位及33份輔警警員職位。投考人包括本地及海外大專院校的學生及在職人士。