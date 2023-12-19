旅發局消費券｜周三10時起搶$100晚市券　官方教3招增成功機率

旅發局推出20萬份「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，市民明天（20日） 上午10 時起可於旅發局的電子平台免費領取第一批共10萬份餐飲消費券，每份價值100元，涵蓋全港近130個商戶﹑合共超過630間「優質旅遊服務」計劃認可食肆及酒吧。



留意，餐飲消費券以先到先得形式發放，打算參加活動的市民，可參考以下官方提供的攻略，因部分步驟預先登記，如果快人一步，成功搶券機會自然增加。



旅發局指，市民成功領取電子餐飲消費券，可於每日傍晚6時後前往己揀選的食肆或酒吧，堂食消費滿港幣100元或以上，享用即減100元的餐飲消費優惠。所有餐飲消費券名額有限，先到先得。

旅發局公布派發「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券。（旅發局網頁截圖）

如果想增加搶券機會，可參考旅發局提供的官方攻略：

只需3步便可領取消費券。（旅發局網頁截圖）

「香港夜饗樂」搶券攻略｜1. 登記Discover Hong Kong 電子平台帳戶

· 登入網址註冊

· 以香港手機號碼註冊

· 每個手機號碼只可註冊一個帳戶

· 現有用戶毋須再次登記，建議預先嘗試登入，確保帳戶有效

▼旅發局帳戶註冊流程▼



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「香港夜饗樂」搶券攻略｜2. 預覽參與商戶選定心水

· 最新參與商戶名單今日出爐，並已上載至旅發局電子平台

· 瀏覽及選定心儀食肆或酒吧

「香港夜饗樂」搶券攻略｜3. 明天上午10 時起取券

· 登入旅發局電子平台選擇心儀餐廳或酒吧的餐飲消費券

· 按「新增到我的錢包」將餐飲消費券儲起

· 每個帳戶同一時間只可領取最多一份餐飲消費券，於商戶兌換後才可以再領取其他消費券（視乎供應情況）

· 餐飲消費券加到「我的錢包」後，不可取消及更改

電子餐飲消費券兌換 取券後30日有效

值得留意，餐飲消費券自領取日﹙即加入到電子帳戶錢包當日）起計30日有效，逾期不獲補發；另外餐飲消費券適用於每日下午6時後至當晚商戶休息為止；使用餐飲消費券時，市民需要在自己的手機登入Discover Hong Kong 電子平台帳戶，在已取券的頁面，點擊「使用優惠券」，然後掃描食肆或酒吧提供的旅發局二維碼兌換；如同枱有多於一位顧客持有相同餐廳或酒吧的餐飲消費券，可在同一帳單疊加使用。

餘下10 萬份餐飲消費券明年1 月10 日登場

「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券共有20 萬份，第二批10萬份消費券將於2024年1月10日（星期三）上午10 時起派發。