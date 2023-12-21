今日必看8分鐘｜東頭邨火　鄰居：走廊成地血｜電單車遇查揭偷車

黃大仙東頭邨火｜鄰居憶述走廊成地血 女戶主用床單裹頭拍門求救

昨日（20日）黃大仙東頭邨貴東樓火警釀成1死5傷，肇事單位女戶主及長女仍留院治理。有鄰居憶述事發情況指，3母女慌張逃出求救，其中女戶主頭部受傷，「（走廊）成地血」；警員趕到時她緊張得語意不清，被警員喝住：「你鎮定啲先，坐喺度。」隨後安排送院。

黃大仙電單車遇查 司機丟車棄同伴逃逸 乘客涉偷車等兩罪就擒

一輛電單車今晨（21日）遇警員截查時司機加速逃走，最後在黃大仙東頭邨停車場外棄下同伴及電單車逃去，警方拘捕男乘客涉嫌偷車及偽造虛假文書。

寒冷天氣警告仍生效 紅磡泳客如常游早泳 笑言︰唔係好凍

寒冷天氣警告仍然生效，今日（21日）凌晨5時40分，天文台錄得10°C低溫，但仍有泳客冒寒來到紅磡海逸豪園對開海面游早泳，抵受刺骨寒風下水暢泳，上岸時一邊用毛巾抹身，一邊笑言「今日唔係好凍」。

將軍澳唐明街4車相撞兩人受傷 消防協助扶出司機

今日（21日）上午7時36分，將軍澳唐明街往將軍澳醫院方向有4車相撞意外，包括貨車、客貨車及兩部私家車。其中一部客貨車右邊車身及車尾損毀略為嚴重，司機門變形；另外寶馬私家車右邊車身損毀，司機扭傷頸部需要救援人員協助落車治理。最後貨車司機及寶馬司機送院治理，事故導致現場交通擠塞，警方正調查意外原因。

彩虹邨重建料需15年 分三期安置 居民遷美東邨或購宏照道綠置居

彩虹邨重建｜有60年歷史的彩虹邨料將會重建！房屋局局長兼房委會主席何永賢今日（21日）下午與房委會策劃小組委員會會議後，宣布通過展開彩虹邨重建可行性研究。何永賢表示，整個彩虹邨現有7,400單位，她估算需時15年，分三期安置，受影響居民可原區安置到美東邨，又或者可獲宏照道發展第二期綠置居的優先購買權。

Carousell洩逾32萬香港用戶資料 私隱署稱犯根本性失誤令人失望

私隱專員公署今日（21日）發表兩份調查報告。其中一份報告關於 Carousell 用戶的個人資料遭未獲准許的擷取，導致260萬名Carousell 全球用戶的個人資料，當中包括超過32萬名香港用戶的帳號遭到外洩。公署指，事故揭示該公司犯了根本性的失誤，實令人非常失望。

美容院用冒牌儀器 市價三分一售療程 海關檢$36萬儀器拘5女子

香港海關今日（20日）在全港多區採取特別行動，打撃美容院利用冒牌儀器提供美容及瘦身服務。海關表示，早前接獲舉報，指有美容院懷疑利用冒牌儀器提供美容及瘦身療程，經調查及商標持有人協助下，突擊搜查4間分別位於石門、 旺角、荃灣及荔枝角的美容院。海關人員於行動中檢獲6部冒牌美容儀，市值約36萬元，並以涉嫌「違反商品說明條例」拘捕5名女子，年齡介乎32至49歲，包括一名店主及4名美容師，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

沙頭角元旦開放第二期 新增暸望台眺望中英街 郵局推限量郵章

為配合沙頭角第二期第一階段開放，沙頭角新增數個景點吸引遊客，惟仍未開放中英街，因此特別新設中英街花園，有高位可讓遊客眺望中英街，更翻新了沙頭角消防局，推出6張沙頭角特別版明信片以及郵章，令當地更具吸引力。沙頭角鄉事委員會表示，中英街極具吸引力，期望未來可以開放。