綠在紅磡｜門前堆積物已清理　摸門釘市民盼聖誕新年假期可開半天

聖誕假期，「綠在區區」回收站之一的「綠在紅磡」在正日（25日）及昨日拆禮物日（26日）休息，不少市民直接將回收物棄置回收站外阻塞行人路。環保署昨晚（26日）晚稱已向「綠在紅磡」營辦團體發出警告信，責令其必須在假期期間妥善清理回收物，而今（27日）在「綠在紅磡」門外，回收物已清理乾淨，但有市民稱未知回收站在聖誕正日及拆禮物日休息而「摸門釘」，盼回收站能於聖誕及新年假期也開放。



忘記回收站昨休息須將回收物拿回住所

位於紅磡蕪湖街的「綠在紅磡」回收站於今午12時，不斷有市民拿回收物到場，住在附近的譚太太稱，一星期約有3天會到此回收站，但她忘記昨日紅日回收站休息而「摸門釘」，需要將回收物拿回住所。

她指，昨日看見有很多回收物堆積門前，留意到回收站未有貼大告示於門前，有關告示只放在回收站內，市民需往玻璃窗內才見到，「貼張紙大啲可以俾人見到。」又表示回收站公眾假期至少開放半日，便不會令回收物堆積門外。

同樣「摸門釘」的還有陳婆婆，她指回收站平日一周七天都開放，未料聖誕放假，她亦贊成如果紅日也開放會更便利她。

張小姐則定期一星期到回收站回收，她知道這個回收站於聖誕假期暫停服務，故對她未有太大影響，她亦指不是所有老人家知道公眾假期放假。不願上鏡的v小姐表示，她從網站得知回收站於公眾假期休息，休息對她影響不大，她指市民自己都應了解回收站開放時間。

「綠在紅磡」除夕夜只開放至下午5時

根據「綠在紅磡」網站及Facebook專頁介紹，該回收站星期一至星期日上午9時至下午7時開放，並提供夜間自助回收服務，但聖誕及農曆新年假期暫停服務，除了本月25至26日全日暫停服務外，除夕夜（31日）亦只開放至下午5時。