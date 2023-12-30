梅艷芳逝世20周年｜梅姐巴士被煞停　打卡粉絲撲空：冇理由取消

梅艷芳｜為紀念梅艷芳逝世20周年，原定今日（30日）於文化博物館展出的梅姐「古典巴士」，卻因接獲市民投訴而臨時取消相關安排。有追隨梅姐30年的忠心粉絲羅小姐，原本為參觀梅姐展品及與該巴士「打卡」而來，卻知悉已被取消，坦言「有少少失落」；亦有內地旅客對相關安排感到莫名其妙，也有粉絲不滿道：「梅艷芳係一種文化象徵，冇理由隨意取消！」



展館外擺告示指梅姐巴士被取消

《香港01》今日（30日）到沙田的香港文化博物館觀察，發現博物館門外均有擺放告示牌，提醒市民有關古典巴士的展出已取消。館內職員亦稱未見有古典巴士停泊館外。而原定停泊該輛巴士作展出的位置，未見有旅遊巴出入及上落客。

展館門外有放疊告示板提醒市民，取消梅姐古典巴士展出。（容嘉儀攝）

30年忠粉欲與梅姐巴士打卡撲空：有少少失落

至於梅艷芳的展覽仍然如常展出，但有不少粉絲來到看見告示牌，始知無緣與「梅姐巴士」打卡，大感掃興。其中追隨梅姐30年多年的忠粉羅小姐表示，本來趁假期專程到場參觀展覽，並一心欲與巴士合照「打卡」，惟參觀展覽後，在展覽館走了一圈，才在大門口的告示牌知悉梅姐古典巴士被取消展出，她坦言：「有少少失落」。

湖南旅客宋小姐感「莫名其妙」。（容嘉儀攝）

內地旅客：好莫名其妙

至於湖南旅客宋小姐稱，小時候已有觀看梅姐的電影，所以趁着今次來港旅遊，順道參觀梅姐的紀念展覽。雖然她事前未知有古典巴士展出，但當她得知相關安排被取消，笑說：「感到莫名其妙。」她續稱，其實梅姐的展覽受場地限制，規模較小，如果展出古典巴士，會令展覽更加豐富。

歌迷盧太指，梅姐是一種文化象徵，不應隨意取消展出。（容嘉儀攝）

歌迷：梅姐係一種文化象徵，冇理由隨意取消展出！

另有梅姐歌迷盧太稱：「梅姐係一種文化象徵，冇理由隨意取消展出。」她又指，這些文化愈來愈少，應該更加珍惜。袁先生則指展覽的物品愈多會愈好，如果重啟經典巴士展覽，都會再回來參觀。