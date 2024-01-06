今日必看8分鐘｜外賣員被警截恐收告票｜消防車與九巴相撞

大窩口青山公路消防車與九巴相撞 10人受傷送院 交通一度擠塞

今日（6日）下午2時15分，青山公路葵涌段往屯門方向、近大窩口體育館有消防車與雙層九巴相撞，釀成14人受傷。救援人員接報趕抵，初步檢驗傷者全部輕傷，其中53歲巴士司機報稱頸痛，與另外9名巴士乘客（45至78歲）由救護車送仁濟醫院治理。三條行車線中兩條一度封閉。

車cam直擊｜荔景葵涌道私家車高速撼前車 掃水馬擱石壆險反車

荔景葵涌道今晚（5日）發生車禍。晚上8時04分，警方接獲市民報案，指兩輛私家車在葵涌道往荃灣方向、近荔景站對開相撞，懷疑車內有人被困。救援人員趕至，發現兩車合共5人受傷，包括3男2女，幸均為輕傷，且全部人已離開車廂，無人被困。傷者在場接受救護員治理後，其中兩人再由救護車送瑪嘉烈醫院接受進一步診治。有車cam片段拍得其中一輛涉事私家車事發前高速行駛，撞車後向右翻側、幾乎四輪朝天。

旺角洗衣街九巴撞欄 半邊車身凌空架石壆 司機一度被困

旺角有巴士失控撞欄。今（5日）晚9時20分，一輛27線九巴沿洗衣街往亞皆老街方向行駛，至快富街交界時疑失控撞欄，剷上路中的分隔石壆。據報巴士司機一度被困車內，救援人員接報趕抵後，發現司機已自行爬出，他報稱頸痛，由救護車送廣華醫院治理。從網上相片可見，涉事27線九巴途至快富街交界時，疑向右剷上路中的分隔石壆，半邊車身凌空架在石壆上，險象環生。現場多排欄杆被撞毀；巴士車頭亦損毀，車牌甩脫。

車Cam直擊｜荃灣中心老婦心急追車仆出馬路 捱私家車撞險捲車底

今（5日）午近2時，荃景圍荃灣中心天津樓對開發生車禍，一名八旬婦被私家車撞傷。網上流傳事發時的車Cam片段顯示，手持拐杖的老婦懷疑因心急追的士，意外仆出馬路，遭一輛駛至的私家車撞到，更險被捲入車底，幸最後僅受輕傷，清醒由救護車送仁濟醫院治理。

山姆勁敵Costco深圳1.12開幕前直擊 設新年街區搶年貨客

深圳山姆勁敵、大型倉儲式超市Costco開市客深圳分店將於本月12日開幕，Costco今日（4日）聯同WeChat Pay HK在店內舉行記者會，本港傳媒搶先進入店內參觀。適逢農曆新年將至，Costco「出擊」搶年貨客，可見設有「深圳會員店新年街區」，仍在整理上貨，初步見有朱古力品牌攤檔。

沙頭角開放第2期｜李家超買米通振經濟 商戶：開放6日增一成生意

沙頭角第二階段計劃已於元旦展開，行政長官李家超今日（6日）到訪沙頭角街市海味街，花費百元買米通，又與商戶交流，相信開放沙頭角可以振興經濟。有商戶稱開放短短第6日，已幫助帶旺生意上升一成，成效不俗，但她認為目前開放沙頭角的程度已足夠，若太多旅客湧來，恐會騷擾到居民。

高橋陽一退休｜逾30年《足球小將》漫畫迷感好嘥：可能佢做到好攰

日本足球漫畫《足球小將》作者高橋陽一昨日（4日）宣布4月起正式引退，屆時《足球小將》兩個連載系列將於同月終結。有漫畫店店員稱，《足球小將》漫畫目前在港未算熱門，支持者大多屬40歲左右的中年人，暫未見結束連載的消息引起更多人購買，更坦言自己未曾看過《足球小將》的漫畫，形容內容「踢極都踢唔完」。有漫畫迷則依依不捨，形容作者退出「好嘥」，「我地香港人睇呢個好多年㗎啦嘛⋯⋯可能佢真係做到好攰、做到盲目。」

電單車外賣員被警截恐收告票 慘呻要養家：今日又白做 結局是…

司機最怕收到「牛肉乾」，慘被罰款隨時等同一天工資。外賣員WhatsApp群組日前流傳1條影片，顯示有鐵騎士外賣員在新蒲崗景福街違泊下車，打算到附近食肆取外賣，但隨即有2男1女巡警到場，準備向他發出罰單，外賣員當場表現激動，一邊展示之前收到的罰單，一邊大聲叫囂，用略帶鄉音的廣東話慘呻自己和家人住唐樓，月租8,000多元，2名小朋友分別讀中一和二年班，但他「唔申請政府補貼」、「日日服務香港，良好市民一個」，如果收到「牛肉乾」，「今日又白做，今日第一張單」，甚至爆粗罵警「仆X」和揚言尋死，現場1名警員好言相勸不果，唯有通知同袍到場增援。有消息指，涉事外賣員最終獲警員放行。

阿拉斯加航空公司航班緊急降落 乘客：窗戶飛脫

美國阿拉斯加航空公司一班航班1月5日晚在俄勒岡州波特蘭緊急降落。一名乘客表示，飛機飛行期間有窗戶飛脫。美國聯邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）稱，事發於下午5時左右，阿拉斯加航空1282號航班在波特蘭國際機場安全降落，原因是「機組人員報稱發生壓力問題」。