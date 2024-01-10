今日必看8分鐘｜孕婦捱貨車撞BB不保｜8警涉毀露宿者家當案續審

觀塘車禍｜孕婦捱撞重創 親屬指4月大胎兒不保 媽媽情況不樂觀

觀塘駿業街與海濱道交界昨午（9日）發生嚴重車禍，一名懷孕4個月的31歲姓陳女子遭一輛貨車撞倒，頭部重創昏迷送往廣華醫院搶救，手術後通宵留醫，情況仍然危殆。據陳婦大伯表示，其弟、即陳婦丈夫與親人徹夜未眠於醫院守候，又指陳婦昨日已進行手術降低腦壓，而家人昨日已得知其腹中孩子保不住，「BB無咗心跳，而家攞唔到（胎兒）」，要待陳婦甦醒才可進行流產手術，惟醫生亦指陳婦「唔樂觀」。

車cam直擊中環電單車炮彈式猛撞平治 鐵騎士飛墮半空受傷倒地

中環本周日（7日）發生嚴重車禍，當日下午2時許，一名27歲外籍男子駕電單車沿龍和道東行，駛至與耀星街交界時，與一輛沿龍和道西行、準備右轉入耀星街的平治私家車迎頭相撞，鐵騎士受傷倒地，咀部和手腳受傷，清醒由救護員送往瑪麗醫院治理。

八警涉砌露宿者生豬肉案 事主被要求拾地上刀 拒絕即被打至骨折

6男2女警員涉毀露宿者家當及「砌生豬肉」，誣告他們藏毒等罪案續審，控方傳召其中一名事主阮文山作供，阮稱其中一次事件時，一班自稱警員的人士到他們露宿的地點，在沒有出示證件下，要求在場的露宿者出示身份證，他有合作並出示證件，他指期間有警員將一把刀放在地上，並要他拿起，他拒絕，便遭多人拳打腳踢至肋骨骨折。

「韋家幫」新手法輕鐵𠝹袋扒銀包 警拘雙程證情侶涉屯門區3案

屢次在港犯案的內地賊黨「韋家幫」，近日再以新手法盜竊！一對持雙程證來港的雌雄情侶賊，過去約半個月在屯門區針對單獨乘搭輕鐵或攜小童同行的女士𠝹袋，扒去他們的銀包，最少3人受害，損失共約7,000元，有人更痛失與家人的寶貴合照。屯門警區情報組聯同屯門及青山分區特遣隊部署埋伏，昨日（8日）在兩人企圖重施故技時將他們拘捕，並在女方身上搜出美容剪刀及刀片。警方提醒市民，乘搭港鐵或者其他交通工具時，應時刻留意及保管自己財物。

牛頭角花貓被棄垃圾站 幸獲好心人收養

一隻白橘色花貓，今（10日）上午11時21分被發現遺棄在牛頭角市政大廈街市地下垃圾站。花貓相當虛弱，以零食嘗試餵飼也不為所動，楚楚可憐地望着職員。最終有好心人願意收養，警員記低個人資料後將貓交予對方。

蕭澤頤專訪｜狂抄牌增庫房收入？強調無KPI 盼改善阻礙交通行為

對於一眾駕駛人士而言，最關心警方的其中一項工作，相信包括派「牛肉乾」。政府曾預告2023至24年度，俗稱「牛肉乾」的「定額罰款制度（交通違例事項）」罰款會達12.7億元，換言之，估算發出397萬張告票，平均每日最少要抄牌1萬次，警方亦曾預算會發出336.1萬張「違例泊車」告票。不少人曾討論執法部門「密密抄」，是否有「追KPI（關鍵績效指標）」的壓力，要為緊張的庫房增加收入。警務處處長蕭澤頤接受《香港01》專訪時解畫，強調抄牌絕無KPI，警隊主要行動項目之一是交通執法，目的是改變不負責任的道路使用者一些阻礙交通的行為。

旺角唐樓冒煙起火 傳出多下爆炸聲 消防開喉撲火 1人受傷送院

旺角發生火警。本周二（9日）晚上11時許，警方接報獲多個報案指，甘芳街25號唐樓一個單位冒煙起火，甚至傳出爆炸聲，消防到場出動一條喉和一隊煙帽隊撲火，並將火勢撲熄，經初步調查後相信冷氣機電線短路肇禍，15人自行疏散到附近遊樂場，事件中一名女子吸入濃煙不適，清醒由救護車送院治理。

鄭文傑涉違反國安法遭通緝 鄭父到警署協助調查

流亡英國的前英國駐香港總領事館職員鄭文傑，涉嫌「煽動分裂國家罪」、「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，於去年12月第二度遭香港國安處通緝，懸紅100萬元。鄭文傑父親今日（10日）到屯門青山警署協助調查。至中午約12時30分，鄭父離開警署，他向記者表示，今次到警署只是為協助調查案件。

黎智英案｜警書面供詞透露 黎向美國前副國防部長轉帳175萬

壹傳媒黎智英涉違國安法案件續審，控方今（10日）在庭上讀出國安處高級督察就黎等人財務狀況所作的書面供詞，揭黎自2013年起先後向美國前副國防部長Paul Wolfowitz支付合共175萬，亦曾於2017年向香港教區榮休主教陳日君支付350萬。黎亦曾透過助手Mark Simon的銀行戶口或旗下公司，向不同民主派政黨或人士匯款，包括向公民黨和民主黨分別滙款700萬和500萬。至於現已解散的支聯會，曾收取35萬。

日本地震一家10口遭活埋罹難 僅父親悲痛獨活：難忘兒子約定

日本石川縣能登半島元旦7.6級大地震，增至202死、102人失蹤。不少人一夕之間與摯愛親朋陰陽永隔，其中位於能登半島的東岸中央穴水町一個家庭的個案，更是令人鼻酸揪心。