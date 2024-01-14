逾千人參加「漫步職安路」籌款助工傷家庭　職安協會盼擴復康計劃

工聯職安健協會今日（14日）舉行「漫步職安路」步行籌款活動，有過千位參加者，一起以漫步青衣海濱公園的形式，籌款協助更多的工傷家庭。工聯職安健協會主席林淑儀致辭表示，期望政府「工傷僱員復康先導」計劃由建造業擴展至各個適合的行業。



工聯會理事長黃國則指，新年伊始便發生一宗工業意外，認為香港的職安政策仍然有非常大的改善空間。



工聯職安健協會今日（14日）舉行「漫步職安路」步行籌款活動，有過千位參加者，一起漫步青衣海濱公園。（工聯職安健協會提供）

千人漫步宣傳職安健訊息

自2019開始，因疫情原因活動經歷數年停辦後，工聯職安健協會今日再次舉辦漫步職安路活動，與場內過千位參加者一起以漫步青衣海濱公園的形式，向大眾宣傳職安健訊息及重要性，並期望用所得善款，支援協會的經濟援助計劃，向工傷工友和家屬提供適切的援助，幫助他們早日走出困境。

在活動開始前，工聯職安健協會主席林淑儀致辭表示，對政府正在推行的「工傷僱員復康先導」計劃一直支持，因為可以幫助工傷工友重新投入職場，意義重大。不過她稱，現在計劃只在建造業中推行，協會希望今日能通過活動，繼續向外界推廣計劃的重要性，並期望在日後可以見到計劃擴展到各個適合的行業，惠及所有的工友。

自2019開始，因疫情原因活動經歷數年停辦後，工聯職安健協會今日再次舉辦漫步職安路活動。（工聯職安健協會提供）

工會：職安政策有非常大改善空間

工聯會理事長黃國則指，新一年剛剛開始，便已發生一宗工業意外。例如1月8日，黃竹坑葛量洪醫院附近地盤一輛吊臂車翻側，壓中一架貨車及一輛客貨車，3人輕傷送院。黃國指，香港的職安政策仍然有非常大的改善空間，香港打工仔女的保障仍然需要場內的大家以及各界持續努力。

協會表示，衷心感謝在場眾多嘉賓及參加者的支持，表示每一位參加本次活動的朋友的一分一毫，都將會直接幫助到遭受工業意外的工友。