今日必看8分鐘｜安達臣道工傷家屬停收捐助 ｜校巴司機發狂遭解顧

的士呠到校巴司機爆粗發狂 慘食無情雞

昨日（25日）社交平台流傳一段影片及多張相片，指一名的士司機與一名校巴司機疑因響咹問題爭執。事緣一輛接載保良局錦泰小學學生的校巴停在屋苑車路中央，的士司機出車受阻，遂響咹提示，豈料校巴司機不忿被「呠」，落車用粗口辱罵對方，又作狀出拳，期間更疑出手施襲。雙方擾攘多時，家長在旁勸止無果，最終的士司機報警求助。

今日（26）網上流傳保良局錦泰小學一張「有關校巴司機專業操守事宜」的通告，內容指涉事校巴司機「使用不正當的言語及肢體動作」，學校知悉事件後，即時與校巴公司負責人會面，昨日下午校巴負責人回覆指已辭退該名司機。

迪士尼樂園神奇道2的士相撞釀5傷 其中一名男司機昏迷送院不治

今日（26日）早上10時52分，一輛的士途經迪士尼樂園度假區神奇道迴旋處時，疑失事追撞前方一輛往相同方向行駛、俗稱「小露寶」的混能的士，將它推上路邊草皮後停下。涉事的士亦衝上草皮，車頭逆轉，71歲姓李男司機身體多處嚴重受傷昏迷，由消防員救出後，隨即被送往北大嶼山醫院搶救，延至下午12時06分證實不治。

被撞的「小露寶」，當時載著一名35歲母親及其分別8歲及2歲的子女，3人連同司機一度被困車內。救援人員先後將他們救出，其中男童戴上頸箍，腹部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。49歲姓梁的士司機及母女則四肢受傷，清醒送往北大嶼山醫院，警方在場調查事件起因。

安達臣道冧天秤 許家指捐助夠解急故停收捐款 秉承許太知足精神

去年9月安達臣道房協地盤發生冧天秤事故導致3死6傷，41歲電工許文明的遺孀許太近日因癌症離世，遺下兩名幼女。工業傷亡權益會周三（25日）曾發文指，許太戶口在離世後暫被凍結，在承辦遺產手續完成前，有一定經濟壓力，因此許文明女兒的監護人願意接受捐款。

到今午（26日），工業傷亡權益會代許文明遺屬發出停收捐款通知，當中感謝廣大熱心市民捐助他們家庭，以協助兩名女兒渡過難關，並指相信捐款能協助家庭解決燃眉之急，而秉承許太生前感恩知足的精神，不希望資源集中在我們家庭，因此發出停止接收捐款訊息。

$2萬鼓勵金｜陳國基稱改變生育觀念不易：有人鍾意寵物多過細路仔

施政報告2023推出鼓勵生育的措施，包括向每名周三（25日）起在港出生、父或母為香港永久居民的新生嬰發放2萬元獎勵金，並會有一系列住屋安排，每名嬰兒可縮減一年公屋輪候。政務司司長陳國基今午（26日）在記者會指，香港生育率極低，去年只有0.9，即一名女士一生人只生不足1個小朋友，前年更只有0.77。他稱若不計算移民等浮動，若想保持現時本地人口數字，生育率要達到2.1。

被問是否有為生育政策訂下目標，陳國基稱生育率要達2.1水平困難，年輕人是否生育是個人決定，強調政策是為幫想要小朋友但有困難的人士，2萬元只是「利是式」鼓勵，「考慮因素好唔一樣，有啲人鐘意寵物多過細路仔，要改變好唔容易。」

長沙灣永康街唐樓單位現裂縫 樓下住戶見寓所天花鋼筋外露感擔憂

長沙灣永康街50號一幢唐樓單位牆身與地板之間出現裂縫，警方及消防今日（26）上午11時許接報到場，疏散涉事單位及樓下住戶。現場消息指屋宇署視察後認為沒有即時危險，並已解封現場，住戶亦可以上樓。

記者事後到涉事唐樓了解情況，發現大廈內部殘舊，梯間有電線脫落、樓梯及牆身都有石屎剝落情況。涉事單位樓下的住戶Mehmood 受訪時拆開單位的假天花，可見天花板鋼筋外露，並有一道長長的裂痕，大約1吋闊。他指事件令他感到擔憂。

巴西抵港外籍漢誤將內地景點當香港惹疑 海關揭體內藏90萬可卡因

海關昨（24日）在機場偵破兩宗分別為體內藏毒及行李藏毒案。在首案，海關替一名由巴西訪港的50歲外籍男旅客清關時，該名男子支吾以對，甚至將內地著名景點誤當成香港，遂引起海關懷疑，人員將他帶到醫院檢查後發現其體內藏有826克懷疑可卡因，市值港幣90萬元。在另一宗案件，一名由泰國來港的男旅客，行李X光影像有異常，海關人員打開檢查後發現一批共重7公斤、市值港幣610萬元懷疑海洛英收藏在紙盒內，案中共拘捕3人。

港男跌銀包 八達通消費紀錄揭曾做呢件事 真係勇者 網民籲報警

遺失銀包證件是麻煩事，不但影響日常生活，亦要花時間重新補領。有港男近日不慎遺失銀包，只能無奈發文，呼籲拾獲者轉交至警署。後來他查看八達通消費紀錄，發現拾獲銀包的人竟以他的八達通交電話費，變相自揭身份，笑言對方「真係勇者」。網民看過帖文也建議港男報警，直指行為已屬盜竊，證據確鑿，相信能夠憑交易紀錄找出擅用八達通的人。