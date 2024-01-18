倉務員手機藏嬰兒色情照　求情稱擷圖欲舉報不知已犯法　判囚半年

警方調查案件期間持手令進入一名倉務員的住所，並發現他的手機內藏有逾百張兒童色情相片及影片，當中包括刻劃0至4歲兒童色情姿勢的影像。倉務員被捕後稱他在瀏覽日本成人網站時，發現有人上載這些色情影像，遂將其擷取下來打算向網站管理員舉報。他今（18日）於西九龍法院（暫代區域法院）承認管有兒童色情物品罪，暫委法官梁嘉琪指被告不知道單純管有色情物品已屬違法，但指案件嚴重之處在於該些物品涉及4歲以下幼童，最終決定判囚半年。



被告蔡凱明（24歲，倉務員），承認1項管有兒童色情物品罪。

被告蔡凱明在西九龍法院(暫代區域法院)承認管有兒童色情物品罪，判囚半年。(資料圖片)

手機藏117張兒童色情照及7段片

案情指，2020年4月21日晚上，警方到被告的住所搜查，並檢取了其手機。警方使用被告自願提供的密碼搜查手機，發現內含兒童色情物品，合共117幅照片及7個片段，包括描劃色情姿勢的影像、兒童之間的性活動或自瀆等。

公司瀏覽日本成人錄像發現涉案資料

被告被捕後在警誡下透露，他早前在辦公室瀏覽載有日本成人錄像的網站時發現涉案的兒童色情物品。他其後擷取相關截圖，打算向有關網站的管理員舉報上傳者，惟他沒有時間作出舉報程序，因此仍未從手機刪除有關的兒童色情物品。

因好奇心而犯案

法官判刑時指，被告沒有案底，他因好奇心而犯案，不知道單是管有涉案相片及影片，已屬犯法，認為本案案情輕微。惟法官亦指，本案中的相片及影片涉及年幼的兒童。考慮被告認罪及還柙了一段時間等，判他入獄半年。

案件編號：DCCC 328/2021