香港中醫醫院管理團體成立　浸大協理副校長卞兆祥任首任行政總監

位於將軍澳百勝角的中醫醫院預計在2025年年底開始分階段投入服務。浸大中醫醫院有限公司董事局今日（1月24日）在會議上，通過任命浸大協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥教授為首任醫院行政總監，即時生效。



浸大中醫藥學院中醫臨床助理教授張振海中醫師及東區醫院副醫院行政總監劉俊穎醫生，分別出任掌管中醫及西醫的醫院副行政總監。



浸大中醫醫院有限公司董事局主席王桂壎（中）與中醫醫院六名核心管理團隊成員：醫院行政總監卞兆祥教授（右三）、醫院副行政總監（中醫）張振海中醫師（左三）、醫院副行政總監（西醫）劉俊穎醫生（右二）、護理總監莊美珍（左二）、行政和人力資源總監羅廣權（右一）及財務總監呂家豪（左一）。（浸大提供圖片）

醫院採用純中醫、以中醫為主，中西醫協作模式

位於將軍澳百勝角的中醫醫院佔地4.29公頃，醫院的服務類別主要為純中醫、以中醫為主，以及中西醫協作模式。浸大表示，中醫藥的養生調攝、望聞問切、個人化治療有著其優勢，在預防、治療、復康三方面都能發揮其獨特效用，由個人健康推展至社區健康；臨床研發的中成藥更有望應對常見疾病以至受關注的難治病種，讓大眾市民都可受惠。

中醫院預計在2025年年底開始分階段投入服務，建造工程目前進展順利，相應的醫院資訊科技系統開發、儀器採購和人才招聘工作也正在按照籌備時間表展開。中醫醫院將設有70間診症室、400張病床（包括日間、住院、兒科、臨床研究）、專職醫療設備、西醫輔助設施等；軟件上會加入人工智能技術（如智慧型藥房）、善用無線科技（如遙距診症）、增添自動化系統（如自主移動機器人系統）等，將中醫醫院打造成一間智慧型醫院，以便利使用者。

浸大表示，中醫醫院更會透過推動中醫藥科技化和數碼化，促進中醫藥標準化和全球化，將香港的中醫藥服務及科研帶到國際舞台。

卞兆祥：將中醫醫院發展成為醫創造健康價值旗艦

浸大在2021年6月獲政府挑選成為中醫醫院的服務契約承辦機構，並根據服務契約成立浸大中醫醫院有限公司負責醫院的營運。醫院董事局主席王桂壎表示，卞兆祥教授在中醫藥教學、臨床服務和研究各方面均有豐富經驗，他及其他核心管理團隊將攜手合作，全力以赴建立香港首家中醫醫院，凝聚本港、內地和境外的中醫藥業界、學術和科研力量，令中醫藥發展成香港完備的醫療體系的重要一環。

卞兆祥教授現為浸大協理副校長（中醫藥發展），校方指他在內地及香港從事中醫藥科研、臨床及教學工作多年，長期致力於中草藥臨床研究以及臨床基礎研究，並推動中醫藥臨床研究的規範化、中藥新藥研發及中西醫配合等重要領域。他表示，醫院行政團隊將與政府、學界、業界，以及其他本港、內地和海外的夥伴緊密合作，將中醫醫院發展成為醫療服務、教學及培訓、科研、多方協作和創造健康價值方面的旗艦，為進一步推動中醫藥發展而努力。

中醫醫院六名核心管理團隊成員的任命如下：

卞兆祥教授 醫院行政總監

張振海中醫師 醫院副行政總監（中醫）

劉俊穎醫生 醫院副行政總監（西醫）

莊美珍 護理總監

羅廣權 行政和人力資源總監

呂家豪 財務總監