今日必看8分鐘｜獨行賊樓上舖掠百萬名袋｜港鐵乘客遭同行女子毆

天眼直擊｜獨行賊竊尖沙咀樓上舖 掠Chanel及Hermès名袋值$170萬

尖沙咀發生爆竊案。今（21日）晚8時許，北京道57號樓上一間售賣名牌手袋的店舖警鐘大鳴，姓蘇（29歲）女負責人接獲保安公司通報後，翻看閉路電視揭發店舖遇竊，慌忙報警。經點算後，店內12個手袋不翼而飛，包括Chanel、Hermès等名牌，總值約170萬元。警方將案件列作「爆竊」處理，正追緝一名涉案男子歸案。根據店方提供的閉路電視片段可見，獨行賊男由爆門擸袋至逃去，僅花約一分鐘。

港鐵車廂黑衫人遭同行女子兜錘窩面8拳 乘客阻止無果

今（22日）日網上流傳一段影片，一名女子於港鐵車廂內不停拳毆同行黑衫人士，語帶憤怒。開初黑衫人站起掙扎，惟女子怒氣未消，左手執住對方衛衣帽，右手繼續使出右勾拳，以不同角度拳打對方面部。黑衫人無力還擊，只能俯身執拾掉下的物品。有乘客見場面暴力趨近阻止，但見女子手停口未停，繼續怒罵黑衫人，影片就此結束。

垃圾徵費｜指定袋實測片被揭「篤穿」 謝展寰：同一般垃圾袋無異

垃圾徵費兩度押後至8月1日實施，環境及生態局局長謝展寰表示，近日有網片誣蔑政府提供的垃圾袋「單薄」，澄清指定垃圾袋的質素與一般垃圾袋一樣。對於環保署用作闢謠的實測片段顯示，指定垃圾袋仍出現「篤穿」，謝展寰說拍片原意是證明「唔係咁易爛」，「當中有地方可能篤到個窿呀，其實同一般垃圾袋情況一樣嘅。」

詐騙｜內地青年來港升學遭電騙後輕生 父錄音籲港漂要多找人商量

去年首10個月75,670宗罪案當中，詐騙案佔45%。被騙的人除了有金錢損失，也有人連性命也失去。19歲遼寧青年去年9月來香港修讀碩士課程，來港不久收到扮內地公安詐騙電話，騙徒指他涉及跨國洗黑錢案件。青年信以為真，向家人及朋友借共200多萬元繳交騙款，最終因承受不住騙徒施壓及誤以為自己犯案而心生內疚，跳樓輕生。

警拘逾200人涉騙 IT工程師墮假網站輸1900萬投資 菜檔主失千萬

儘管騙徒手法大同小異，惟仍然有巿民上當，騙案數字不斷上升。警方港島總區針對詐騙案，過去半個月展開大型執法行動，包括「放蛇」接觸犯罪集團成員，結果拘捕219名男女，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢等罪名。行動中的受害人近600名，單一損失高達$1,900萬，另有七旬菜檔檔主誤墮假冒內地官員騙局，慘失畢生積蓄$1,200萬。

美林邨𠝹刀襲擊案｜警指女傷者聲稱遇襲經過與事實不符 無人被捕

大圍美林邨20日發生懷疑襲擊案，一名女子在美槐樓高層步出升降機時，稱遭一名陌生男子撼頭埋牆，更遭對方以𠝹刀𠝹傷。女事主本身並非居於美槐樓，而是到上址探望父親時「遇襲」。警方調查逾一日後，在21日深夜表示，女事主聲稱被一名男子襲擊的經過，與事實不符。據了解，有人本身患有精神病，懷疑傷勢為自殘所致。案件中，未有人被捕。

錦田水尾村原居民殯葬區逾十金塔被毀 骸骨外露 警員到場調查

去年13個先人墳頭被毀的錦田水尾村，今年再發生同類事件。今日（22日）上午9時59分，警方接報水尾村後山有十多個墳墓被打開。現場所見，原居民殯葬區內十多個金塔被打開蓋，部分更被扑爛，骸骨露出。警方將案件列作刑事毀壞處理。

雲南昭通山泥傾瀉 47人被活埋至少8人遇難

1月22日清晨近6時，雲南昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村和興、和平兩村民小組發生山泥傾瀉，初步核實18戶47人被埋。雲南當地省、市、縣已啟動應急響應，現場正加緊搜救失蹤者。當地居民介紹，昨（21日）夜當地遭遇較大降雪，目前降雪有所減小但仍在持續，最高溫僅約0℃。由於山泥傾瀉發生地海拔落差較大，山高坡陡，救援難度大。