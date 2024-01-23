孫玉菡視察學前兒童康復服務　望改善現有服務　籲善用支援熱線

勞工及福利局局長孫玉菡今日（23日）上午到訪位於薄扶林的協康會綜合服務大樓，視察學前兒童康復服務和家長支援服務。他表示，深深明白及早為有特殊需要的兒童提供介入及訓練服務的重要性，政府將持續投放資源提升學前康復服務的質和量；他亦走勻港九新界，與大埔、沙田、黃大仙、灣仔區與當區區議員見面，期望與各議員與社福界攜手合作，亦籲各界善用照顧者支援熱線。



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孫玉菡今日（23日）到訪位於薄扶林的協康會綜合服務大樓，視察學前兒童康復服務和家長支援服務。他在社交媒體表示，深深明白及早為有特殊需要的兒童提供介入及訓練服務的重要性，故政府持續投放資源，以提升學前康復服務的質和量。

他又指，有特殊需要兒童的成長全賴家長／照顧者的支持，為其提供適切的支援尤其重要，協康會是政府這方面的重要夥伴，轄下綜合服務大樓營運的特殊幼兒中心、早期教育及訓練中心和家長／親屬資源中心，全方位支援不同需要的兒童、青少年及其家庭。

孫玉菡於現場視察中了解水療訓練如何協助有特殊需要的兒童，同時協康會專業團隊亦透過社交適應訓練，以及利用虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）技術的訓練，把握黃金期，讓有特殊需要的兒童得到支援。

孫玉菡亦於參觀大樓裏的慶華特殊幼兒中心時，觀察到有特殊需要的學前兒童日常接受的訓練，包括物理治療，以及戶外遊樂場和攀石牆等設施；亦有為有特殊需要的幼兒提供早期教育及訓練服務，幫助家長掌握有關照顧和啟發幼兒的技巧，以協助他們日後融入主流教育。他表示，協康會提到全日制的訓練和照顧大大幫助幼兒發展和成長。

孫玉菡隨後參觀大口環家長資源中心，了解為家長和親屬提供的社區支援。家長可於中心參與小組活動分享照顧子女的經驗和彼此支持，亦可有玩樂空間讓兒童「放電」。孫玉菡與在場一班家長交流，聆聽家長面對的困難以改善政府現有的服務。

孫玉菡亦與有特殊需要的實習青年交流，了解其就業需要。他表示會繼續聆聽服務使用者、業界、同工和家長的聲音，為有特殊需要的兒童提供各種適切的支援，讓其能夠盡展所能。

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孫玉菡提醒市民寒流下保重身體

孫玉菡又提到，由於寒流襲港，市區氣溫下降至約6度，故特別提醒市民注意保重身體，並呼籲親友和鄰居多關心及慰問體弱長者的身體狀況，尤其是獨居長者。

他表示，今日與大埔、沙田、黃大仙、灣仔區區議員見面，了解到這四區的人口結構和福利需求各異，以及區內服務的意見，包括照顧長者、託管、少數族裔、精神健康和勞資關係等服務的具體意見。他期望各位議員與社福界攜手合作，共建關愛共融的社區。

孫玉菡多次介紹社署的「24小時照顧者支援熱線182183」和一站式照顧者資訊網；呼籲區議員利用網絡，幫助有需要的老友記和殘疾人士申請「樂悠咭」，以繼續享用二元乘車優惠；發揮「關愛隊」的功用，探訪單老/雙老家庭，關愛他們。