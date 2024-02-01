黃竹坑新會商會陳白沙紀念中學爆上呼吸道感染 涉55名學童
撰文：呂穎姍
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黃竹坑新會商會陳白沙紀念中學爆發上呼吸道感染個案，衞生防護中心指，個案涉及55名學生，包括42男13女，年齡介乎12至20歲。他們自1月27日起先後出現病徵，12人已經求醫，全部情況穩定，均毋須入院。
衞生防護中心指，黃竹坑新會商會陳白沙紀念中學爆發上呼吸道感染個案，個案涉及55名學生，包括42男13女，年齡介乎12至20歲，當中大部分是中六學生，另涉及11名職員。他們自1月27日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水病徵，12人已經求醫，全部情況穩定，均無需入院。
衞生防護中心人員已到該中學視察，並提供有關預防上呼吸道感染的建議，包括建議該學校進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學童與其他學童適當分隔等。該校正接受醫學監察。
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