今日必看8分鐘｜中環黑的劏內地客｜花店推「二奶」八折優惠

中環黑的劏內地客 開價$480上山頂 大聲反擊質疑：我沒有耍人！

中環又有「劏客」黑的橫行，聲名狼藉早已「揚威」海外。但網上又流傳一段片段，拍攝到黑的司機疑趁農曆新年假期期間，在中環花園道纜車站的士上落客處，向有意前往山頂的內地客收取高昂車資，開價480元，貴正常貴5倍。片段曝光後，不少網民批評司機做法，直言「拉得啦！」、「班黑的好似攞正牌咁」，亦有自稱是的士司機的網民批評，「呢啲黑的黑點，警方基本上係知道，但永遠都無人去拉佢哋！」。

賀歲盃｜港人捧球星 求美斯回水球迷不擔心重演：點都有一個落場

因疫情睽違四年的賀歲盃，今日年初四（13日）回歸，下午5時將在香港大球場舉行，香港明星隊對戰世界明星隊。有美斯球迷今日亦到場觀賽，並不擔心重演球星缺陣，「有17個球星，點都有一個落場，唔駛擔心，大家開心。」

清水灣40分鐘內兩車禍 的士衝落5米深山坡釀2傷 寶馬撞沙井擱石

清水灣發生嚴重車禍。今日（13日）凌晨3時3分，一輛的士沿清水灣道往飛鵝山方向上斜，駛至清水灣道303號對開時失控越線，撞向至少2米長鐵欄，繼而衝落5米深山坡，的士男司機和男乘客均受輕傷，自行爬出報警，消防和警員到場跟進，2名傷者送院治理。據了解，有人報稱閃避動物肇禍。

觀塘繞道兩車相撞釀2傷 據報的士司機一度昏迷

觀塘繞道發生車禍。昨晚（12日）近8時，觀塘繞道往將軍澳方向近兒童醫院對開，有一輛的士與一輛貨車相撞。的士乘客報稱司機昏迷車內，幸人員到場證實司機已回復清醒，而乘客亦受輕傷，兩人同被送往聯合醫院治理。由讀者提供片段可見，涉事的士車頭嚴重損毀，多名消防員持工具救援。網上圖片顯示，現場往將軍澳方向交通嚴重擠塞，有消防員在馬路徒步趕往現場。

荔枝角單位閉門失火 逾百人疏散1男吸濃煙不適

荔枝角發生火警。今日（13日）凌晨1時許，荔欣苑荔采閣一樓一個單位冒煙起火，多人見狀報警，約200人需要疏散到附近休憩處，當中有住客攜犬逃生，消防接報到場破門入屋，出動一隊煙帽隊和一條喉，撲熄火勢相信當時單位無人，不排除電線短路肇禍，二樓一名男住客因吸入濃煙不適，需要送院治理。救火期間，消防發現火場有三隻貓，於是抱走牠們，三貓沒有大礙，但其中一隻貓鬚輕微燒傷，消防員利用儀器為兩隻貓提供氧氣。

何文田夫婦爭吵 妻將老公51萬元積蓄派街坊 夫網上求助收回$4萬

正值歲晚，Facebook群組「何文田街坊」有一名姓莫的網民出文向街坊求助，指於上周二、即年廿七（6日）晚上與妻子爭吵至凌晨，詎料有情緒病的妻子一怒之下，翌日（7日）早上拿取莫生放在家中的「畢生積蓄」，到何文田邨景文樓樓下派發，結果短短20分鐘派到一文不剩。莫生指該筆錢原本打算用作裝修及養育小孩，盼曾經拿錢的街坊可歸還款項。

花店推二奶8折優惠 職員稱有男士帶「二奶」揀花 一次過買兩束

明日（14日）就是情人節，為表愛意，不少人都會送花予另一半。北角一間花店就以「情人節花束有『二奶』8折」作招徠，冀吸引生意，該店店員表示，實際上客人只需買兩束花便可享8折優惠，毋須真的「包二奶」。不過他稱，曾目擊有男士帶同「二奶」前來買花，買後更發自內心地笑。

高鐵站人流不絕 深圳客即日來回稱 低消費為主無意買名牌

內地新年長假由初一（10日）起到至初八（17日），西九龍高鐵站今日（13日）雖有不少旅客訪港，不過大部旅客均稱以低消費為主，亦不打算購買名品，其中有深圳末旅客稱會即日來回，因擔心住宿會昂貴；即使有杭州旅客來港玩4天，亦只願花2000元在港消費。

兩餸飯「三多」派餸被讚有良心 梁氏兄弟：一個循環，何樂而不為

疫情期間冒起大量價廉物美兩餸飯，位於深水埗汝州街的「三多美食」，每到晚上8時開始，總會有二、三十人帶上餐盒在門外排隊。

一個賣魚、一個賣肉，疫情期間，梁國廉及梁國浩由兄弟變生意拍檔，機緣之下頂手了土瓜灣一間兩餸飯，上年再在深水埗再開分店。深水埗店上月就因為店外張貼「派餸」告示，而被網民放上Facebook議論。梁國廉說，將剩菜棄置相當浪費，故有此決定；梁國浩說，派完當天餸菜後，翌日賣新鮮的餸菜，自然就能吸客、盡量保持質素，「一個循環嚟，何樂而不為？」