公院分級加價惹爭議　盧寵茂信醫護不因其一言辭職：佢哋好有熱誠

政府正研究調整公立醫院急症室收費，惟方案受到不少急症室前線醫護反對，憂方案或會惡化醫患關係，增加前線醫護人員壓力，更揚言如大幅加價將會辭任。



醫務衞生局局長盧寵茂接受商業電台訪問時指，相信醫護人員不會因而辭職，「我確實相信醫護人員不是那麼簡單，因為我講一句說話他就不做，他們都很有passion（熱誠）。」他亦強調，調整收費不會改變現行的分流制度和標準。



盧寵茂信醫護不因其一言辭職。（資料圖片／ 廖雁雄攝）

政府正研究調整公立醫院急症室收費，有不少急症室前線醫護表示反對，亦有不少醫院前管理層憂心方案或會惡化醫患關係。

明愛醫院急症室醫生李福基早前接受傳媒訪問時，明言對方案不支持，指會增加前線醫護人員壓力，亦揚言如大幅加價將會辭職。在報道刊登後的翌日，盧寵茂隨即到明愛醫院巡視，並與李福基等醫護對談。

被問到當日的談話內容，盧寵茂未有透露，只表示理解醫護面對病人要求時有壓力，又相信對方受訪時的說話只是開玩笑，「我確實相信醫護人員不是那麼簡單，因為我講一句說話他就不做。他們都很有passion(熱誠)，尤其是這位醫生（李福基）。」

與盧寵茂（左一）對談的急症室李福基（右二），昨日（9日）批評分流類別加價措施，稱「你叫盧局長自己過嚟做啦！」二人中間為醫管局行政總裁高拔陞。（醫務衞生局Facebook專頁相片）

調整急症室收費 公私營服務收費差距是考慮之一

另外，他又指，考慮調整急症室收費，並不會改變現行的分流制度和標準，而目前亦未有任何定案，但公私營服務收費差距肯定是考慮因素之一。他亦指，調整收費時也會顧及市民的負擔比率和接受程度，並保障弱勢社群能獲得適當服務，故在推出方案前，會就基本建議諮詢業內人士及市民。

他重申，目前急症室的次緊急和非緊急病人，佔整體求診人次約60%，而隨著人口老化，醫療需求越來越大，故政府不可能以有限的醫療資源應付無限的需求，呼籲市民切勿浪費或誤用急症室資源。

政府去年為延續疫情的臨時措施，推出「支援大灣區醫管局病人先導計劃」。（資料圖片/盧翊銘攝）

支援大灣區醫管局病人先導計劃 將視乎需求延長

另外，政府去年為延續疫情的臨時措施，推出「支援大灣區醫管局病人先導計劃」，住在大灣區的港人可以到港深醫院覆診，無須過關往公院。

截至上月，即八個月月內已有逾3600名大灣區港人受惠，認為此反映計劃頗受歡迎。由於計劃原定將運作至下月底，故政府將詳細檢討成效，視乎需求考慮延長計劃、擴大服務對象甚至將計劃恆常化。