獲選赴日本交流　寄宿家庭突患新冠　12歲Jacey：學識淡定唔驚青

城巿青年商會主辦的「兒童飛龍大使選舉2024暨第36屆亞太兒童交流大會（香港區選拔）」今日（18日）展開序幕。上屆的飛龍大使之一，現年12歲的藍旼希（Jacey）曾到日本交流，她稱首次離家遠赴外地，經歷相當值得，回想當時寄宿的家庭突然患上新冠肺炎，要臨時搬到另一個陌生地方，自己十分鎮定，未感慌亂，反而在新住處認識更多異地朋友，認為自己「無揀錯」，相信將來面對困難不再「驚青」。



「飛龍大使計劃」是城巿青年商會的其中一項旗艦工作計劃，會於每年挑選近百名10至11歲的小學生進行飛龍大使訓練，及後再透過獨立遴選挑選合適的小學生到日本參與亞太交流大會。

臨急轉換住處 反而有得着

上屆曾到日本福岡交流的3位兒童飛龍大使分享經歷，他們同樣是首次離開父母到外地交流。藍旼希Jacey表示，自己本身喜歡去日本，加上認為計劃內容特別，形容為「唔係平時（一般）人可以做到」，故當初很樂意參與計劃。她提到，她在日本寄宿住2、3日後，寄宿家庭的母親染上新冠肺炎，令她需要搬到其他地方居住，不過過程中她未感慌亂，更言去不同家庭都好好玩、很難忘，目前仍有和當時認識的朋友聯絡。

她表示，當初都有擔心過因語言不通而未能與當地人溝通，不過因為自己都有為計劃研究一些基礎日文，而城巿青年商會亦有為其提供相關課程，因此比起緊張，更是非常興奮。她又指，計劃令其留意更多世界新聞，同時「畀自己一個肯定」，於自己面對困難時「淡定咗、冇咁驚青。」

而上屆另一位飛龍大使蘇裕恆（Aldon）就認為，很感恩自己當初選擇參與計劃，可以玩樂之餘，亦可了解不同地方文化。活動中會收起小朋友的手機，Aldon指，當地家庭會讓其電郵予父母令其得悉自己很安全，讓父母相信自己可以獨立。譚力賢（Nicholas）也表示，期望自己成長後可重返校園，向更多同學分享計劃。

立法會議員林筱魯主禮稱：好妒忌你哋

立法會議員林筱魯任主禮嘉賓，向在場小朋友表示「好妒忌你哋」，皆因他小時間有夢想只可「自己發」，而在場小朋友則可有不同人士為其圓夢。他又指，計劃資源都是由之前香港的未來主人翁為大家實現夢想，而小朋友在實現夢想時都會面對「競爭」及「合作」，當中「合作」亦意味著要找尋朋友，同時發掘自己的長處。

他表示，相信各位小朋友都可以完全掌握好機會實踐夢想、飛越自己的夢想，未來亦會有不少人支持他們。

商會選出4位兒童大使 譚玉瑛冀參加者「投入」就夠

本屆飛龍大使計劃的主題為「一夢一里程」，旨在激勵年輕一代追求夢想，透過動態新興運動與靜態的智力運動，培訓具有九大共通能力的兒童領袖，同時以運動展示出香港人勇於挑戰、動靜皆宜及堅毅不屈的精神。

而城市青年商會選拔4名香港代表擔任亞太兒童交流大使，到日本福岡市參與2024年7月份的大會活動。

活動大使譚玉瑛就形容是次計劃「難得機會」、「非同小可」，參加者可以無壓力地與人交流，除了認識身邊同學，更可了解不同文化及人種。她又指，「能夠坐喺到已經好幸運」，亦指只要同學「投入」參與就很足夠，並祝其好運。