Call Loan｜小巴牌價跌9成被追車貸　有車主10車全交銀行「清零」

公共小巴牌價急跌，由2011年一度高達750萬元，跌至有車行今日（20日）最新報價70萬元，暴跌九成。小巴業界指近日有銀行針對結欠400至500萬元車貸小巴車主「收回貸款」（即「call loan」），不少斷供小巴被拖走。



有小巴商會向《香港01》透露，有車主10架車只剩兩架，甚至有車主旗下10多部車全數交予銀行，指小巴業、尤其紅Van經營困難，因夜晚無生意、紅隧加價、人手不足等夾擊，生意跌四成，三四成路線停運，無奈之下只能「棄車」斷供。



小巴牌價15年間由750萬跌至70萬

小巴牌價在2011年曾攀至高峰750萬元，但之後一直回落，疫情過後更跌至低位。翻查幾間車行網站最新報價，大部份徘徊在100萬元左右，其中金威車行今日最新報價，公共小巴牌價已跌至70萬元，較高峰期跌九成。

由小巴業從業員成立的Facebook專頁Minibus Collections日前發文指，近日有銀行針對結欠400至500萬元車會貸款的小巴車主採取「call loan」行動，發信通知將扣押小巴。帖文更稱，不少車主已無力償還貸款，早已放棄小巴，甚至將小巴停泊在小巴站或郊區閒置。

有車行最新報價，公共小巴牌價已跌至70萬元，較高峰期跌九成。（金威車行網站）

小巴商會：不景氣、紅隧加費令過海紅Van「死晒」

公共小型巴士總商會主席凌志強表示，相信「call loan」情況陸續有來，斷供情況屢見不鮮，聽聞不少小巴農曆新年前被銀行拖走，部份商會10架車只剩兩架，「放棄幾架保住兩架，拖住條尾無用，點返生？」

凌志強直言小巴業不景氣，一來無生意，二來無司機，「生意跌咗四成、又請唔到人，擺街又驚抄牌，外勞都好抆水，又包佢住又要1.4萬蚊人工，加埋勞保個啲」。

他指紅隧小巴收費由原來10元加至50元，令過海紅Van「死晒」，料業界有三四成路線已停運。除紅Van外，他希望政府可加快批專線小巴加價「救市」，「加幾毫子要半年至一年，太耐喇。」

指搞好夜經濟才是當務之急

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華亦稱，大批車主斷供，銀行無奈下都要把車拖車，「銀行收返好多車都冇人要，拍賣冇人要，放晒喺停車場，只能傾點還法」，更稱有認識的車主，旗下10多部小巴全數被銀行拖走。

張漢華表示，業界經營困難，疫情過後晚上仍然水盡鵝飛，紅Van無生意，港島區更是重災區，昔日的來往灣仔駱克道往慈雲山及往上水的兩條「黃金路線」全數結業，以目前紅Van日租約400多元，連同車保、維修費等，僅靠車租無法維持供款。

要復活小巴業，他認為政府當務之急應搞好夜經濟，增加夜市活動，並稱早前廟街夜繽紛有令小巴生意增加。