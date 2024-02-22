今日必看8分鐘｜01直擊廣州撞橋事故現場｜沙頭角公路兩貨車相撞

廣州斷橋01直擊｜南沙瀝心沙大橋斷裂 海警封江面 村民岸邊議論

廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋今日（22日）凌晨5時30分左右，被貨櫃船撞斷，有五輛車墮下，造成五人死亡。《香港01》記者中午到意外現場附近，當局正搜索失蹤者，撈起墮江的汽車，有直升機不斷來回盤旋。有村民聽到事發時有巨響，橋樑早年曾經損毀嚴重，當局曾經大維修，有村民指十年前當局想建新橋，但一直無下文。

瀝心沙大橋斷橋｜橋王料橋墩處非主航道無防撞物 疑船隻偏離航線

廣州南沙瀝心沙大橋今早（22日）被船隻撞擊後橋體斷裂，有車輛從大橋掉落。「香港橋王」、前土木工程署署長劉正光表示，造橋時一般會在橋墩加裝防撞物料，被船撞到時可以卸力減少對橋墩的衝力，但成本昂貴，只能在主航道橋墩加裝。

啟德冧棚架｜兩死者親友到殮房認屍 神情哀傷

啟德承富里2號「澐璟」地盤周二（20日）發生致命工業意外，一幅大型棚架突然倒塌墮地，擊中5名工人，其中54歲姓林及68歲姓王女工傷重不治。今早（22日）9時許，兩位死者約20名親友抵達富山公眾殮房辦理認屍手續，其間神情哀傷，離開殮房後登車離去。

粉嶺貨倉烈焰沖天 黑煙席捲半空 有村民報稱損失逾$200萬

粉嶺發生火警。今（22日）午3時許，麻笏圍一間貨倉起火，消防趕抵動用兩條喉及兩隊煙帽隊撲救，約一小時後將火救熄。火警中，幸無釀傷亡，但20多名居民需要疏散；有經營建築公司的村民報稱被波及，燒毀私家車及「搵食工具」，損失逾200萬元。網上片段可見，現場陷入火海，濃煙席捲半空，大批消防員撲救。消防處一度發出特別通知，提醒市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

竹園盈福苑停車場起火傳爆炸巨響 三車焚毀 警列縱火處理

黃大仙發生火警。凌晨5時左右，當局接獲多名住戶及保安員報案，指竹園盈福苑停車場發生火警，冒出黑煙並傳出爆炸巨響。消防接報趕至停車場3樓位置，發現有3輛私家車起火，立即開喉將火救熄。事件中所幸無人受傷。消防初步調查，懷疑其中一輛平治私家車首先起火，繼而波及兩旁的兩輛車。當中平治嚴重焚毀；旁邊一輛TESLA電動車則響鳴大作；而另一輛被波及的七人車則損毀較輕。

沙頭角公路兩貨車相撞 鋼筋鐵枝直插密斗車頭 司機浴血一度被困

粉嶺發生驚險車禍。今（22日）午2時許，兩輛貨車同沿沙頭角公路馬尾下段行駛，途至龍躍頭段近流水響迴旋處時，其中一輛密斗貨車懷疑收掣不及，直撞另一輛載滿鋼筋鐵枝的貨車尾部，多束鋼筋直插入密斗車頭。意外後，65歲姓李密斗司機浴血、腳受傷被困，消防趕抵將其救出，他清醒由救護車送往威爾斯親王醫院治理；另一名63歲貨車司機則無受傷，毋須送院，警方正調查意外原因。

佐敦道的士攔腰撞私家車 兩司機俱傷 警調查是否有人衝燈

油麻地發生車禍。21日晚上11時左右，據報一輛的士沿連翔道往高鐵站方向行駛，途至與佐敦道交界十字路口時，突然攔腰撞向一輛沿佐敦道往海皮方向行駛的私家車。私家車被撞後餘勢未減，衝前約20米後「打白鴿轉」才停下。的士車頭損毀、私家車則右邊車身被撞凹。的士男司機、私家車女司機均受輕傷，分別送院治理。警方正調查車禍成因，不排除有人衝燈肇禍。

夏寶龍抵港調研考察7天 陳國基：肯定和認可官員工作 對港滿信心

港澳辦主任夏寶龍今日（22日）起訪港7日考察調研，他先參觀香港機場，下午到政府總部聽取官員匯報工作，以及財金官員講解經濟情況。政務司司長陳國基會後表示，官員向夏寶龍介紹本港民生、經濟、地區治理、23條立法等工作，「對我哋呢屆官員工作，係好肯定同好認可嘅。」

八旬婦北上避疫照顧患癌夫 夫離世後返港公屋被收 子代上訴不果

以老護老現象在香港並非罕見，當被照顧者離世後，本身年老體弱的照顧者又該由誰來照顧？居馬鞍山利安邨公屋的樓婆婆，2020年初新冠疫情爆發初時與丈夫北上避疫。可是，禍不單行，丈夫內地遇上車禍兼患上癌症，樓婆婆需進出醫院照顧丈夫直至其離世。港府去年尾起加強打擊濫用公屋，「非經常持續居住」的住戶會被收回單位，當樓婆婆於本月初返港，始得知可能失去棲身之所的噩耗。