今日必看8分鐘｜七旬婦超市執$37萬被捕｜中國8歲女童患罕見病

女子彩雲商場超市購物車遺載$37萬背囊 七旬婦拾遺不報人贓並獲

一名女子昨早（1日）在彩雲邨彩雲商場，遺下一個載有37萬元現金的背囊於超市購物車，她其後返回超市，卻發現背囊已不翼而飛，於是報警。警員經調查後，即日拘捕涉嫌盜去背囊的75歲老婦，並起回大部分現金。被捕老婦正被扣查。

鴨脷洲Tesla撞欄 男司機「吹波波」超標近2倍 涉醉駕被捕

鴨脷洲發生車禍。今日（2日）凌晨5時許，1輛Tesla私家車沿鴨脷洲橋道快線往香港仔方向行駛，途經近利枝道時，失控撞向安全島鐵欄。警員到場調查，發現34歲姓陳男司機身上有酒氣。經初步調查，該名司機的酒精呼氣測試結果呈64度讀數，較法定上限的22度超出近2倍，警員以涉嫌酒後駕駛拘捕該名司機，他現正被扣留調查。

車Cam直擊｜元朗Tesla與私家車疑飆車 一車切雙白線爬頭失控撞壆

社交平台流傳一段兩車追逐、最終一車失控撞壆的車Cam片段。昨晚（1日)深夜11時10分，一輛私家車沿青山公路元朗段往元朗方向行駛，臨近形點一期商場前，左邊線有一輛懷疑Tesla電動車及一輛私家車突然從後高速駛至，兩車先後由左至右切雙白線兼爬頭，疑似互相追逐。

元朗公路貨櫃車翻側 掃毀膠水馬油缸漏油 司機自行爬出駕駛室

今日（2日）下午2時許，一輛約40呎長貨櫃車，沿元朗公路支路往朗天路途中，在屏山附近一個彎位失控向左翻側，掃毀路旁的膠水馬，橫亘路中。現場可見，貨櫃車擋風玻璃碎裂並飛脫地上，車內雜物亦被拋出四散；貨櫃車油缸漏油，地上佈滿油跡。貨車司機及後自行爬出，他手部受傷。警方正調查事故起因。受事故影響，該支路往朗天路封閉，上址交通擠塞。

天文台錄市區9.6度大帽山近零度 近14年最冷3月天 回暖等這時候

天文台天氣報告指，受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，今日（2日）華南沿岸天氣仍然寒冷及有幾陣雨，位於尖沙咀的天文台總部，最低氣溫曾錄9.6度，也是近14年最冷3月天，部分新界地區清晨時份氣溫跌穿雙位數，位於大帽山的監察站，清晨6時許低見0.7度，預計回暖要等到下周初。

新界西堆填區擴建地盤意外 64歲男工疑昏迷7小時無人發現送院亡

今日（2日）凌晨零時許，有地盤職員在屯門稔灣路的「新界西堆填區擴建工程」地盤發現64歲姓方男工友暈倒，於是報警，救護員接報到場，方男昏迷送往屯門醫院治理，其後證實不治，警員經初步調查，相信方男早於昨日（1日）下午約5時半在上址暈倒，正調查方男是否工作期間暈倒，一時之間無人發現所致，其死因有待驗屍後確定。

長沙灣兩男為錢講數變打架 男子遭按地壓頸慘叫 嚇煞途人

長沙灣街頭昨日（2月29日）有兩名男子大打出手，結果雙雙被捕，事發影片於今日（3月1日）在網上流傳，可見在長沙灣廣場對開巴士站，一名身穿黑色羽絨的男子，整個身體壓在另一名男子身上，更數次以手臂壓向其頸部，被壓在地上的男子動彈不得，只能發出「呀」的慘叫聲，有途人見狀受驚，急步離去。其時，一名在旁目擊情況的男子曾出言勸架﹕「好啦喂。」但羽絨男顯得情緒激動，更一度爆粗，亦拒絕收手。據了解，兩男疑因金錢問題發生爭執，繼而動武。

直擊九巴英製雙層電巴 載客量122人全港之冠 將行駛過海路線

專營巴士續積極發展電動巴士，繼國產比亞迪雙層電巴後，九巴首部英國製車廠亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV雙層電巴已通過運輸署測試出牌，該車在內地組裝，採用ADL電池，其餘大部分為歐洲廠零件，載客量達122人，為全港載客量最多的雙層電巴，較比亞迪電巴的115人多7人。

2元優惠｜長者坐過海巴士3個站落車 乘客拍照公審：真係浪費公帑

長者用2元搭過海隧巴士卻「極速落車」，遭其他乘客拍照公審！有港女日前在社交平台群組發文，稱目擊1名長者在巴士總站登上過海隧道巴士後，只乘搭3個站便下車，故拍下對方背景照公審，批評「呢啲人真係浪費公帑」，認為政府需要好好教育市民，認為對方濫用了「2蚊優惠」。事件引起網民熱議，更被轉發到其他群組，有網民認為長者行動不便坐巴士無可厚非，又認為政策本身有問題。

墮凡間歷劫的天使 8歲已擁傾城美貌卻無法說話 平均壽命14年

頂著飄逸的長髮、睜著空靈的大眼睛，大陸8歲女童藍妮妮擁有百萬粉絲，許多人看到上帝給她的美麗外表都會忍不住稱讚。但事實上，她卻罹患極其罕見的神經退化疾病，全球僅有幾例的罕見疾病且無法治癒。