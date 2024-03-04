今日必看8分鐘｜路中心講數捱撞1死1傷｜驚蟄「打小人」唔敢打官

大老山公路車禍．車CAM｜兩男路中講數捱撞1死1傷 貨車司機被捕

沙田大老山公路今（4日）早發生致命交通意外。一輛私家車與的士碰撞後，司機在落車講數期間，被從後駛至的貨車收掣不及撞向，釀成一死一傷。涉事58歲男貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害及危險駕駛引致他人死亡被捕。網上流傳事發時車CAM片段，可見較早前私家車及的士司機在兩車發生碰撞後，站在兩車之間的中線位置商討。另一車CAM片段則拍下事發一刻，只見貨車先撞上私家車，將私家車推至路肩位置，再撞上的士。

勵德邨奪命火│八旬翁曾中風不良於行 伏屍床上 疑煙頭肇禍

港島大坑昨日（3月3日）晚上發生火警。昨晚9時56分，勵德邨邨榮樓一高層單位起火，大批住客報案，消防員開喉灌救，於晚上10時29分將火救熄。據了解，消防在起火單位尋獲一具焦屍，正調查起火原因。現場消息稱，死者為一名老翁，年過八旬，為單位戶主，與其孻仔同住。事發時，死者獨自一人在家，其兒子仍未返家，事後接獲救援人員的噩耗，立即趕返寓所，協助調查。死者生前有吸煙習慣，早年曾中風，行動不便。消防於涉事單位的床上，發現死者遺體，初步不排除有人在床上吸煙，煙頭未熄燒着傢俱引致火災。據知，該單位較早時亦發生過煙頭燒着梳化意外，當時及時發現，未有釀成巨禍。經初步調查後，消防認為起火原因無可疑，警方隨後召食環署仵工到場，將死者遺體舁送殮房，作進一步調查及解剖等。

灣仔菜檔冧天花石屎碎一地 男工多處被砸傷送院

今日（4日）上午10時許，警方接報，一名50多歲男子於灣仔太和街及灣仔道交界一菜檔，被天花石屎砸中頭部及背部受傷，手亦有流血。救護人員到場為傷者作簡單檢查，並將他送院治理。據現場消息指，事主為菜檔男工人，警方經初步調查，不排除店內廁所的天花冧石屎砸中事主，現場亦見地上遺下不少石屎碎片。目前事件仍在調查中。

有片｜屯門爆水管夾雜沙泥 至少4層高 私家車直穿「瀑布」駛走

屯門發生爆水管事故。今日（3日）凌晨1時許，水務署位於石排頭路和震寰路的道路工程爆水管，夾雜沙泥噴出，一度去到4至5層高，儼如瀑布，有私家車的擋風玻璃被沙石損毀，更有私家車直穿「瀑布」駛離現場，其他人報警求助，警方通知水務署派員關上水掣。

驚蟄打小人｜國安法後無人打官員 鵝頸橋小人婆：個個我都要擁護

明日（5日）是二十四節氣的「驚蟄」，正是傳統習俗「打小人」的日子，為避開明日人潮，今日（4日）已有不少市民到銅鑼灣鵝頸橋橋底「打小人」。以往不少官員會被列入「打小人」名單，有擺檔10多年的「小人婆」表示，自港區國安法實施以來，再沒有人打政府官員，「政府關我咩事，個個上台我都要擁護，打嚟做乜鬼。」

王詩雅出席洪門宴後虛報行蹤罪成 判社會服務令160小時

榮源茶行太子女王詩雅2022年1月出席人大代表洪為民生日派對後，被發現確診新冠肺炎。她涉向衛生防護中心傳染病處主任張竹君等衛生署人員虛報行蹤，訛稱當天從家中出發往派對，惟閉路電視未見她離家的片段，張竹君等再三追問，才透露曾到過多個不同地方。王經審訊被裁定4項罪成，案件今(4日)在九龍城法院被判社會服務令160小時。

新界西堆填區猝死｜「好好先生」上班數天魂斷 家屬：要搵出真相

一名64歲姓方男工在屯門稔灣路「新界西堆填區擴建工程」地盤上班短短數天，疑在地盤內暈倒昏迷，7小時後始被發現，周六（2日）凌晨送院不治。據了解，死者是家中經濟之柱，愛錫家人，不但是妻子眼中的「好好先生」、亦是街坊眼中的好鄰里。天人永隔，方太至今未能接受噩耗；親友亦大惑不解，促地盤方面提供完整而非經剪輯的閉路電視片段。死者姨仔稱：「希望搵出個真相，搵出我姐夫點解會發生件咁嘅事！」

警一連三日破4宗販毒案 檢逾億元毒品拘8男子 最年輕僅15歲

警方於上週一連三日（29日至2日）在全港多區展開反毒品行動，偵破四宗案件，涉及多種運毒手法，包括郵寄、廢置貨車、空置貨櫃、迷你倉及私人住宅作為毒品儲存倉。行動中，警方共檢獲約95公斤懷疑可卡因、約72公斤懷疑氯胺酮及約10.4公斤懷疑大麻花，估計總市值約1.32億元，並以「販運危險藥物」罪拘捕8名本地男子，年齡介乎15至60歲。

車尾當書枱刨馬經 的士突開動捲走投注紙 2馬迷反應笑爆網民

賭馬投注前之前當然要「做足功課」，「刨馬經」才能增加贏面。網上最近流傳1條「車cam」片，顯示黃大仙環鳳街馬會投注站聚集大班馬迷，其中2名中年男子站在停泊投注站對開的的士車尾，將車尾當作書枱，全神貫注看馬經，豈料司機突然開車，令到部份馬經跌落地下，還有一疊投注彩票留在車尾被帶走，畫面相當爆笑。