大灣區高校創新工程邀請賽　都會大學和深圳技師學院聯隊奪總冠軍

香港工程師學會周六（9日）舉辦「粵港澳大灣區高校創新工程邀請賽」，邀請香港和內地的高等院教工程學系學生聯隊參賽，以自家設計及改裝的遙控車及機械臂，在沙場上完成指定比賽專案，最後由香港都會大學和深圳技師學院組成的聯隊成功邀請賽的全場總冠軍。



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邀請賽是香港工程師周2024的重點活動之一，工程師學會期望借今次活動深化大灣區內各高校工程系的合作和交流。香港本地院校聯同內地合共20間院校，組成10隊聯隊，在比賽前夕，共同合作程式設計和組裝兩架遙控車連機械臂，及製作一座橋樑。決賽周六在南華體育會沙灘排球場舉行，參賽隊須在現場建造沙堡，在限時內利用遙控車接力運送旗幟放置在沙堡上，經評審爭奪多個設計獎項。

比賽考驗參加者的工程知識和技術，鼓勵他們發揮創意和團體合作。經過近4小時的比賽，由香港都會大學和深圳技師學院組成的聯隊成功邀請賽的全場總冠軍，贏取港一萬元的獎學金。

▼「粵港澳大灣區高校創新工程邀請賽」比賽結果▼



香港工程師學會會長李志康表示，該會一直致力深化與大灣區高等院校的學術交流，希望借助今次比賽強化與內地院校的連結，創造更多合作新契機；該會將繼續舉辦不同活動，促進粵港澳大灣區青年工程師的交流和合作，共同推動和貢獻國家發展。

發展局常任秘書長 (工務) 劉俊傑表示，發展局一直積極推動兩地工程界更密切的交流合作，發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，參與大灣區和一帶一路沿線國家和城市的基建建設，推動國家的高質量工程發展，期望大灣區的高校生進行更多交流、互動，擔當兩地合作的橋樑，建設香港、服務大灣區。

粵港澳大灣區高校創新工程邀請賽籌委會主席樂法成表示，比賽提供互動平台，讓內地和香港的年青人展現他們獨特的想法，亦鼓勵團隊合作，應對各種挑戰，希望參賽者獲得寶貴交流經驗、拓寬視野。