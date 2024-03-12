中華廚藝學院「大師級女廚」　曾赴法實習　初學拋鑊靠握力器練力

中華廚藝學院上周四（7日）舉行第11屆「大師級中廚師課程」畢業典禮，共11名學員獲頒授畢業證書。今屆畢業生的平均年齡只有41歲，為歷屆最年輕，並首次誕生兩名大師級女廚。其中沈依紅於2011年曾遠赴法國巴黎兩所米芝蓮星級餐廳實習，因此對中餐認識不深，課程期間她聽從建議用握力器鍛煉手腕力，最終讓她實戰時可成功「拋鑊」，最終順利畢業並取得「楊貫一大師紀念獎」最佳進步學員。



本屆大師級中廚畢業生來自餐飲業的資深廚師，平均年齡只有41歲，為歷屆最年輕，並首次誕生兩名大師級女廚。入讀中華廚藝學院「大師級中廚師課程」的廚師，必須具備不少於12年的工作經驗，並必須獲相關專業團體推薦及通過面試，因此成為學員已是對其經驗的一份肯定。

畢業女廚師曾遠赴巴黎兩所米芝蓮星級餐廳實習

中華廚藝學院今屆畢業的女廚師中，沈依紅獲頒發「楊貫一大師紀念獎」最佳進步學員。她於2008年創立法式fusion私房菜餐廳，2011年更遠赴法國巴黎兩所米芝蓮星級餐廳實習，以增進技藝，並在2015年開設全新法式餐廳Maison ES，後來在朋友的鼓勵下，報讀中華廚藝學院「大師級中廚師課程」。

沈依紅獲頒發「楊貫一大師紀念獎」最佳進步學員。

對中餐的認識不深「膽粗粗」報讀課程

沈依紅表示，最初對中餐的認識不深，但為了日後事業的發展，「膽粗粗」報讀課程，又指課程考察和專家的分享讓她獲益匪淺，畢生受用。她更提到其中一位導師，建議她用握力器鍛煉手腕力，最終讓她實戰時可成功「拋鑊」，對於後來的考核帶來莫大幫助。

沈依紅希望將來能運用融合中式及法式廚藝，發展個人的餐飲事業，同時為職業訓練局、中華廚藝學院，甚至香港旅遊業作出貢獻。

至於另一名「程廣基紀念獎」最優秀學員殊榮的施超群，現於香港帝苑酒店東來順擔任總廚，擁有超過20年豐富的北京及淮揚菜烹調經驗。

香港帝苑酒店東來順擔任總廚施超群，獲「程廣基紀念獎」最優秀學員。（中華廚藝學院提供相片）

黃家和寄望課程為本港餐飲業帶來發展

擔任主禮嘉賓的中華廚藝學院訓練委員會主席黃家和指，政府近期大力推動旅遊業，而旅遊可帶動本地經濟，尤其對餐飲和零售等行業相當重要。他寄望中華廚藝學院的「大師級中廚師課程」，能為餐飲業和新一代大師級中廚帶來更多發展。

中華廚藝學院院長葉漢鵬，期望今屆的畢業生生能保持廚藝的熱誠，積極推動中華廚藝，貢獻行業及社會，以鞏固香港「亞洲美食之都」的美譽。