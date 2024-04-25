H＆M與韓國設計師品牌Rokh 攜手打造玩味時尚春裝：乾濕褸必入手

來到4月，煩人的梅雨季節來臨，單薄的夏裝又怕著涼，選擇清爽好搭的外套或是小露性感的春裝就再也合適不過。還在困惑入手什麼春裝的話，H＆M與韓國設計師品牌Rokh 攜手打造的聯乘系列，會是個不錯之選。Rokh 來自韓國，創意總監Rok Hwang擅長解構服飾以及重塑比例，近年不僅受到眾多時尚愛好者的追捧，亦有與不少知名品牌先後聯手，如Karl Lagerfeld、Isabel Marant、Comme des Garçons等。



今次與H&M合作的聯名系列已於18日推出，從男女裝到飾品，總共有58件作品，以米色與黑色為主調，重塑穿搭中的經典單品。

H＆M與韓國設計師品牌Rokh 攜手聯乘春裝（H＆M）

我喜歡將已經存在的東西賦予新的形狀和意義。 Rok Hwang

H＆M x Rokh 聯乘春裝系列｜重點1: Quiet Luxury

Quiet luxury 作為今年大熱趨勢，系列中亦以俐落設計感，配上無明顯Logo的單品。為打造出高級感，Rokh 在這套系列設計中，用上微灰調的米色，並在細節加入黑色元素，例如鈕扣或明線，打造出不刻意的復古感覺。

H＆M x Rokh 聯乘春裝系列｜重點2: 龐克元素

雙扣皮帶、皮扣、窩釘以及五金元素等龐克元素，以同色調完美融入聯乘單品當中，打造出叛逆龐克，同時易於穿搭的服飾。

H＆M x Rokh 聯乘春裝系列｜重點3: 解構拼接元素

Rokh 將精湛的解構美學注入乾濕褸、西裝外套、連身裙，當經典單品配上大膽、不對稱的剪裁，打造出適當露膚而不失俗氣的時尚設計。另外，單品亦用上拼接元素，能夠自由組合疊穿或單著，令風格更為多變。

HH＆M x Rokh 聯乘春裝系列｜重點4: 春日風情

除了標誌性的米黑色服飾，系列中亦有碎花印花、針織以及休閑服選擇，正裝之外亦有富春日感的時尚休閑風格。