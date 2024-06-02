芭蕾舞鞋推薦｜延續Balletcore的熱潮！由頭到腳打造少女感造型

【芭蕾舞平底鞋推薦/芭蕾舞鞋推薦】要數到最近兩年的大熱潮流，首當其衝的必是Y2K、芭蕾舞風（Balletcore），不少韓國明星都有跟上熱潮，高允真、BLACKPINK Jennie等穿搭中，亦可見甜美元素蹤影！



芭蕾舞風亦從主要以寬鬆、綁帶元素等少女感穿搭，演變成多變的Girlcore，將不同女性向的單品：蕾絲、緞帶、蝴蝶結等元素，疊放於日常單品當中，營造獨特少女感造型。想跟上這個熱潮，最基礎必備穿搭單品就是芭蕾舞平底鞋！微尖鞋頭能夠延伸雙腿、修飾腿型，而且十分百搭，不論單穿或混搭都可以，輕鬆打造知性甜美風或隨性率性風。

芭蕾舞鞋推薦｜miumiu 納帕皮革配小牛皮芭蕾舞鞋 HK$8,650

miumiu 作為今季大熱的時尚品牌，極具少女浪漫感，絕對沒有不入手的理由！這款雙排鞋扣加上復古格紋絲帶的芭蕾舞鞋，綴飾 Miu Miu 品牌標誌，精緻又唯美，完美打造出芭蕾舞鞋的輕盈姿態。

芭蕾舞鞋推薦｜miumiu 納帕皮革配小牛皮芭蕾舞鞋 HK$8,650（miumiu）

芭蕾舞鞋推薦｜Louis Vuitton Romy Flat Ballerina HK$8,050

想要一款夏日感強烈的芭蕾舞鞋，Louis Vuitton這款米色皮革配以彩色版Monogram，飾以天然皮革錶帶與金色 LV Twist 配件，打造出柔美慵懶感覺。

芭蕾舞鞋推薦｜Louis Vuitton Romy Flat Ballerina HK$8,050（Louis Vuitton）

芭蕾舞鞋推薦｜CHANEL 芭蕾平底鞋 HK$7,400

要一雙百搭的芭蕾平底鞋，入手基礎色調就錯不了。CHANEL 打造了11款芭蕾平底鞋，具有3種不同物料。而最百搭莫過於這款黑白配色芭蕾平底鞋，加上低調的CHANEL 標誌以及蝴蝶結，打造經典雅致的法式格調。

芭蕾舞鞋推薦｜CHANEL 芭蕾平底鞋 HK$7,400（CHANEL）

芭蕾舞鞋推薦｜Roger Vivier 納帕皮革扣帶芭蕾舞鞋 HK$10,900

腳背寬的女生，最怕鞋履束腳或頂趾，Roger Vivier 這款以柔軟納帕皮革製成的芭蕾舞鞋，彈性鞋口設計加上不緊束的雙重鑽扣，就算奔波忙碌亦能永保優雅、從容自在。

芭蕾舞鞋推薦｜Roger Vivier 納帕皮革扣帶芭蕾舞鞋 HK$10,900（Roger Vivier）

芭蕾舞鞋推薦｜Repetto Camille Mule

要為夏日添加俏皮感，不妨選擇一雙獨特配色的鞋履，在不經意間展露活力感。源自法國巴黎的Repetto，變奏品牌經典的Camille芭蕾舞鞋，將芭蕾舞鞋與涼鞋結合，自信露出腳踝，打造出休閒感與優雅兼備的Camille Mule。

芭蕾舞鞋推薦｜ Sam Edelman MICAH MARY JANE FLAT HK$1,400

想要好穿又彈性的鞋履，這款結合瑪莉珍鞋Mary Jane 的外形以及芭蕾舞鞋的長尖身鞋形，加上束口的巧思設計，不論露出整對鞋履或是小露鞋面，都能展現出優雅與正式感。