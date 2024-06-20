張員瑛、Haerin都追捧East-West手袋！LOEWE、Miu Miu等熱門推薦

提到近期最當紅的單品，想必包括East-West手袋，保留經典手袋的設計，並將外形拉長、「向橫發展」，不僅看來更為可愛甜美，而且容量也相對增多。今季多個時尚品牌都鍾情於「法棍包」的魅力，可見到各個熟悉的East-West款，盡顯悠閒和趣味，連BLACKPINK、NewJeans及張員瑛等都是粉絲！以下盤點其中8個East-West手袋的設計，不知大家喜歡哪個？



熱門East-West手袋推薦1. ALAÏA Le Teckel Medium Bag in Goatskin HK$21,130

近期BLACKPINK成員Jennie的愛牌之一，手袋以纖幼手柄配搭長型袋身，締造簡練和俐落感覺。加上易襯的黑色，以及菱形圖案，締造出活力生動的感覺，為手袋增添甜美感覺。

熱門East-West手袋推薦1. ALAÏA Le Teckel Medium Bag in Goatskin (品牌官網)

熱門East-West手袋推薦2. JIL SANDER Cannolo 小型手袋 HK$11,500

手袋如竹筒般呈長圓柱狀，看來充滿甜美和知性感覺，加上文靜舒適的湖水色調，易襯得來，盡顯知性魅力。手袋的粗肩帶可以調教，能夠當作腋下手袋，亦能簡單側揹，以打造出不同風格，提升隨性魅力。

熱門East-West手袋推薦2. JIL SANDER Cannolo 小型手袋 (品牌官網)

熱門East-West手袋推薦3. LOEWE Paseo Bag in Shiny Nappa Calfskin HK$25,850

手袋以餃子外形設計，結合標誌性的皺褶、索帶和繩結，打造出極具品牌風格的活力玩味，同時展現出簡約美學。手袋外形較為長身，可擺放很多隨身物品，同時備有肩帶作側揹，能夠襯搭更多不同風格。

熱門East-West手袋推薦3. LOEWE Paseo Bag in Shiny Nappa Calfskin (品牌官網)

熱門East-West手袋推薦4. Maison Margiela Snatched Classique HK$19,430

以極簡美學聞名的Maison Margiela，這款手袋同樣精簡細緻，以經典和微彎的長方形為手袋輪廓，加上不規則的斜線，締造出立體層次。手袋前方設有手提帶，後方則加上標誌性的四線設計，低調得來，不失精緻感覺。

熱門East-West手袋推薦4. Maison Margiela Snatched Classique (品牌官網)

熱門East-West手袋推薦5. GUCCI MOON SIDE迷你肩揹袋 HK$22,000

糅合Hobo手袋的趨勢，手袋以長餃子形為主，袋口線條微彎，以呼應月照時刻美學，加上扣帶設計，大為提升私隱度。整個袋大部分採用象牙色皮革，飾有淺金色配件，而肩帶則以紅綠色條紋織帶，締造出品牌獨有的活力玩味。

熱門East-West手袋推薦5. GUCCI MOON SIDE迷你肩揹袋 (品牌官網)

熱門East-West手袋推薦6. Loro Piana Extra 相機袋

近期再成為大熱的Extra手袋，在今個2024度假系列中，亦有推出加長版款式。手袋靈感取材自復古的相機袋，並配搭天然帆布和小牛皮製作，展現出悠閒舒適的感覺，再加上立體吊飾的點綴，大為提升整體的和諧和高雅感覺。雙重滑動肩帶可隨時轉為手提和側揹，可打造不同的風格。

熱門East-West手袋推薦6. Loro Piana Extra 相機袋 (品牌官網)

熱門East-West手袋推薦7. Dior 30 Montaigne East-West 手袋連鏈帶 HK$27,000

韓國女團NewJeans成員Haerin近日為品牌拍攝時也有配帶！手袋以經典的30 Montaigne糅合East-West手袋的設計，打造出可愛的建築美學。特別以藍色Denim Dior Oblique緹花製作，帶有不規則石洗效果，展現出日常活力感覺，非常適合時下的牛仔熱潮。

熱門East-West手袋推薦7. Dior 30 Montaigne East-West 手袋連鏈帶 (品牌官網)

熱門East-West手袋推薦8. Miu Miu Arcadie Matelassé 納帕皮革手袋 HK$28,100

連張員瑛都喜愛穿帶的款式！手袋以標誌性的matelassé納帕皮革，結合長方形輪廓，加上少女粉色調，締造出乖巧的校園風格。手袋中間綴以品牌金屬標誌，而手柄亦飾有吊飾，盡顯年輕活力感覺。