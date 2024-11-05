這樣買金更實惠？景福珠寶足金大抽獎：獨得價值過百萬足金大獎

【黃金買賣/結婚金飾】近年黃金的升值走勢非常樂觀，金價屢創新高，足金更處於歷史瘋狂新高 ：金條每兩HK$25,720元，金飾每兩HK$31,600元（截止10月31日價格)。另外，在大多數情況下入手黃金都不會產生利息，黃金可以說是一個相對穩健的投資工具，比現金更能對抗通脹。想入手黃金的話，現在更有一個方法實惠買金、最抵買金器的方法：景福珠寶75周年推出足金大抽奬，買滿指定金額的黃金即可參與抽獎，有機會一票獨得大獎，帶走四斤11兩999.9足金，以現時金價計算價值近港幣二百萬，絕對是超值的投資機會！



「足金信譽」景福珠寶

想入手黃金，但不知從何入手？除了可以根據送禮、自用或投資需求，同時亦要注意黃金產品純度、認證，金行或商舖的信譽與質素，謹慎選擇最合適自己的黃金種類以前往交易。想尋找一間信譽良好的店家，享負「足金信譽」盛名、由1949年創辦至今的景福珠寶就能助你一臂，景福珠寶不單有75年的悠長歷史，其「足金信譽」更是建基於售賣足色、足重的999.9足金見稱，絕對是品質與信心保証。

景福珠寶從金起家，「足金信譽」形象深入民心。品牌創立於1949年，最初專注黃金提煉及金條買賣，其後拓展至零售業務及推出自家品牌的足金及珠寶產品，為別具品味人士呈獻高貴時尚的金飾及珠寶配飾。更於1999年更創立masterpiece by king fook，為珠寶愛好者搜羅歐洲珠寶世家品牌傑作。（品牌提供）

景福珠寶75周年 品牌更創高峰引領潮流

景福珠寶歷史悠久，多年提供高品質足金金飾，品牌雖然是老字號，卻不斷更新、與時並進，更在多方面創高峰並引領潮流。例如在足金手飾設計方面，現代化地演釋中國傳統文化、哲學、藝術等元素，推出蓮花、雞蛋花、江南花窗等足金婚嫁系列。

時尚金飾、珠寶配飾推薦｜999.9足金「龍鳳呈祥」系列



準備結婚所需的「三金」或「五金」，其中所需要的金項鍊，除了結婚金器中常見的金豬牌，亦可以送上具有情比金堅與百年好合祝福的龍鳳雕刻，讓新娘子得到完滿的祝福。景福珠寶這款足金打造的「龍鳳呈祥」系列，主打999.9足金「龍鳳呈祥」，用上祝福意味濃厚的龍騰鳳舞、「雙囍」以及如意圖案，令傳統金器變得更有浪漫感、剛柔並重。

時尚金飾、珠寶配飾推薦｜「玉蘭花系列」足金金飾



時尚金飾、珠寶配飾推薦｜「Bliss」及「幸福小環」系列



想要新式時尚金飾，景福珠寶這款「Bliss」及「幸福小環」系列的輕足金系列金飾，以各種圈狀元素為靈感，以橢圓形、水滴形、圓形、欖尖形及長枕形等交疊相扣，除了精緻外形外，亦象徵著平安扣與圓滿等傳統祝福意味。

獨家代理歐洲國際珠寶專門店 masterpiece by king fook

獨家代理歐洲國際珠寶專門店 masterpiece by king fook（品牌提供）

除了足金金飾，景福珠寶亦有珠寶選擇。品牌早於1999年，率先創立獨家代理歐洲國際珠寶品牌匯萃專門店，masterpiece by king fook將 Annamaria Cammilli、Mattia Cielo、Palmiero、Stenzhorn等，設計及工藝著稱的頂級歐洲珠寶世家品牌引入香港，讓大家身在香港亦能輕鬆入手高品質珠寶。

時尚金飾、珠寶配飾推薦｜PUZZLE系列



如果想為自己的閨密好友、準老婆或紀念日送上祝福，不妨送上具特別設計的珠寶！景福珠寶的PUZZLE系列，以玩味拼圖作為靈感，打造出18K紅金碰撞銀飾的設計，代表出愛侶、閨蜜及家人的緊密關連。再以圓形鑽石點綴，展現重要時刻的可貴。

時尚金飾、珠寶配飾推薦｜「漣漪」系列



鐘情珍珠以及流線設計的話，你絕對不能錯過「漣漪」系列，系列中包含吊墜、手鐲及耳環，以弧形曲線詮釋優雅波紋，並以精湛工藝鑲嵌圓潤的天然淡水珍珠、祖母綠和藍寶石，將朝露與漣漪永恆定格。

景福珠寶75周年送重量級大禮：4斤11兩999.9足金大抽獎！

買賣黃金時尚金飾及珠寶配飾，不但可以保值，更可以額外升值？今年適逢景福珠寶75周年，為了共迎周年盛事，特意推出足金大抽獎回饋大家。2024年11月2日至2025年2月1日，於景福珠寶及masterpiece by king fook門店，購買珠寶或足金產品滿指定金額，都有機會贏大獎！

這樣參加大抽獎更抵？

參加抽獎辦法非常簡單，是次抽獎並無限消費人數、國籍以及方式，送禮、自用都絕對合適。無論是香港本地居民、外地或內地旅客，都可以參加大抽獎。大家只需在活動期內，買得越多就可以獲取更多抽獎券，買得越多亦代表獨中價值過二百萬金條機會率亦相對提高！

抽金攻略大公開！

怎樣獲得抽獎券？只需在活動期間，前往以下景福珠寶、masterpiece by king fook 門店及香港賽馬會LEVADE銷售點購物：珠寶購物淨值滿HK$30,000，即可獲得抽獎券1張，其後每滿HK$5,000，可額外獲得抽獎券1張。例如珠寶購物淨值滿港幣$40,000，即可獲得3張抽獎券，如此類推，無上限疊加！另外，足金購物淨值滿HK$50,000，即可獲得抽獎券1張，其後每滿HK$5,000，可額外獲得抽獎券1張，如此類推，無上限疊加！

景福珠寶、masterpiece by king fook 門店

景福珠寶 （中環）香港中環德輔道中30-32號地下

景福珠寶 （中建大廈）香港中環畢打街1-3號中建大廈地下G21號

MASTERPIECE BY KING FOOK （中建大廈）香港中環畢打街1-3號中建大廈地下G9號舖

MASTERPIECE BY KING FOOK （中建大廈）香港中環畢打街1-3號中建大廈地下G20 & G22號舖

MASTERPIECE BY KING FOOK (海港城) 九龍海港城海運大廈二階OT 214A號MASTERPIECE BY KING FOOK （新城市廣場）新界沙田新城市廣場第一期3樓321號舖



香港賽馬會LEVADE銷售點**

香港跑馬地山光道25號THE HILLTOP IN THE VALLEY 地下

沙田大埔公路沙田段6001號沙田會所地下

新界上水94約922地段鄉村會所雙魚河鄉村會所地下

香港跑馬地體育路1號會員服務中心（馬會總部大樓）地下

沙田馬場馬主廂房第一座看台三樓馬主廂房

沙田馬場第一座看台七樓

**香港賽馬會LEVADE銷售點購買日期由2024年11月2日開始，並於2025年1月31日結束



抽獎結果將於2月18日隆重揭曉，得獎者名額1個，可以獨得4斤11兩的黃金。無論是套現為首期，犒賞自己或親人去一個豪華旅行或靜待升值，都可以輕鬆實現財富所需。消費愈多，中獎機會愈大，大家要好好把握機會，盡情選購心頭好，享受更多抽獎機會！

4斤11兩 999.9足金抽獎方式、條款及細則：



抽獎活動時段/購買期：2024年11月2日至2025年2月1日(“指定時段”)

截止換領及收集抽獎券日期為：2025年2月1日 門市營業時間結束為止

抽獎日期：2025年2月12日將抽出得獎者

得獎名單公佈：2025年2月18日（景福珠寶網頁、星島日報及The Standard 英文虎報報章内公布）

獎品：75兩999.9足金 (相等於4斤11兩，將以15條5兩999.9足金金條送出）

名額： 1名



https://www.kingfook.com/75luckydraw/tc/

推廣生意的競賽牌照號碼：59294-7

抽獎活動受條款及細則約束，抽獎不適用於網上購物平台或其他銷售地點、抽獎不接受景福珠寶集團有限公司之員工參加此抽獎活動，有關詳情請向景福珠寶查詢