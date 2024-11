這樣買金更實惠？景福珠寶足金大抽獎：獨得價值過百萬足金大獎

【黃金買賣/結婚金飾】近年黃金的升值走勢非常樂觀,金價屢創新高,足金更處於歷史瘋狂新高 :金條每兩HK$25,720元,金飾每兩HK$31,600元(截止10月31日價格)。另外,在大多數情況下入手黃金都不會產生利息,黃金可以說是一個相對穩健的投資工具,比現金更能對抗通脹。想入手黃金的話,現在更有一個方法實惠買金、最抵買金器的方法:景福珠寶75周年推出足金大抽奬,買滿指定金額的黃金即可參與抽獎,有機會一票獨得大獎,帶走四斤11兩999.9足金,以現時金價計算價值近港幣二百萬,絕對是超值的投資機會!



「足金信譽」景福珠寶

想入手黃金,但不知從何入手?除了可以根據送禮、自用或投資需求,同時亦要注意黃金產品純度、認證,金行或商舖的信譽與質素,謹慎選擇最合適自己的黃金種類以前往交易。想尋找一間信譽良好的店家,享負「足金信譽」盛名、由1949年創辦至今的景福珠寶就能助你一臂,景福珠寶不單有75年的悠長歷史,其「足金信譽」更是建基於售賣足色、足重的999.9足金見稱,絕對是品質與信心保証。

景福珠寶從金起家,「足金信譽」形象深入民心。品牌創立於1949年,最初專注黃金提煉及金條買賣,其後拓展至零售業務及推出自家品牌的足金及珠寶產品,為別具品味人士呈獻高貴時尚的金飾及珠寶配飾。更於1999年更創立masterpiece by king fook,為珠寶愛好者搜羅歐洲珠寶世家品牌傑作。(品牌提供)

景福珠寶75周年 品牌更創高峰引領潮流

景福珠寶歷史悠久,多年提供高品質足金金飾,品牌雖然是老字號,卻不斷更新、與時並進,更在多方面創高峰並引領潮流。例如在足金手飾設計方面,現代化地演釋中國傳統文化、哲學、藝術等元素,推出蓮花、雞蛋花、江南花窗等足金婚嫁系列。

時尚金飾、珠寶配飾推薦|999.9足金「龍鳳呈祥」系列



準備結婚所需的「三金」或「五金」,其中所需要的金項鍊,除了結婚金器中常見的金豬牌,亦可以送上具有情比金堅與百年好合祝福的龍鳳雕刻,讓新娘子得到完滿的祝福。景福珠寶這款足金打造的「龍鳳呈祥」系列,主打999.9足金「龍鳳呈祥」,用上祝福意味濃厚的龍騰鳳舞、「雙囍」以及如意圖案,令傳統金器變得更有浪漫感、剛柔並重。

時尚金飾、珠寶配飾推薦|「玉蘭花系列」足金金飾



時尚金飾、珠寶配飾推薦|「Bliss」及「幸福小環」系列



想要新式時尚金飾,景福珠寶這款「Bliss」及「幸福小環」系列的輕足金系列金飾,以各種圈狀元素為靈感,以橢圓形、水滴形、圓形、欖尖形及長枕形等交疊相扣,除了精緻外形外,亦象徵著平安扣與圓滿等傳統祝福意味。

獨家代理歐洲國際珠寶專門店 masterpiece by king fook

獨家代理歐洲國際珠寶專門店 masterpiece by king fook(品牌提供)

除了足金金飾,景福珠寶亦有珠寶選擇。品牌早於1999年,率先創立獨家代理歐洲國際珠寶品牌匯萃專門店,masterpiece by king fook將 Annamaria Cammilli、Mattia Cielo、Palmiero、Stenzhorn等,設計及工藝著稱的頂級歐洲珠寶世家品牌引入香港,讓大家身在香港亦能輕鬆入手高品質珠寶。

時尚金飾、珠寶配飾推薦|PUZZLE系列



如果想為自己的閨密好友、準老婆或紀念日送上祝福,不妨送上具特別設計的珠寶!景福珠寶的PUZZLE系列,以玩味拼圖作為靈感,打造出18K紅金碰撞銀飾的設計,代表出愛侶、閨蜜及家人的緊密關連。再以圓形鑽石點綴,展現重要時刻的可貴。

時尚金飾、珠寶配飾推薦|「漣漪」系列



鐘情珍珠以及流線設計的話,你絕對不能錯過「漣漪」系列,系列中包含吊墜、手鐲及耳環,以弧形曲線詮釋優雅波紋,並以精湛工藝鑲嵌圓潤的天然淡水珍珠、祖母綠和藍寶石,將朝露與漣漪永恆定格。

景福珠寶75周年送重量級大禮:4斤11兩999.9足金大抽獎!

買賣黃金時尚金飾及珠寶配飾,不但可以保值,更可以額外升值?今年適逢景福珠寶75周年,為了共迎周年盛事,特意推出足金大抽獎回饋大家。2024年11月2日至2025年2月1日,於景福珠寶及masterpiece by king fook門店,購買珠寶或足金產品滿指定金額,都有機會贏大獎!

這樣參加大抽獎更抵?

參加抽獎辦法非常簡單,是次抽獎並無限消費人數、國籍以及方式,送禮、自用都絕對合適。無論是香港本地居民、外地或內地旅客,都可以參加大抽獎。大家只需在活動期內,買得越多就可以獲取更多抽獎券,買得越多亦代表獨中價值過二百萬金條機會率亦相對提高!

抽金攻略大公開!

怎樣獲得抽獎券?只需在活動期間,前往以下景福珠寶、masterpiece by king fook 門店及香港賽馬會LEVADE銷售點購物:珠寶購物淨值滿HK$30,000,即可獲得抽獎券1張,其後每滿HK$5,000,可額外獲得抽獎券1張。例如珠寶購物淨值滿港幣$40,000,即可獲得3張抽獎券,如此類推,無上限疊加!另外,足金購物淨值滿HK$50,000,即可獲得抽獎券1張,其後每滿HK$5,000,可額外獲得抽獎券1張,如此類推,無上限疊加!

景福珠寶、masterpiece by king fook 門店

景福珠寶 (中環)香港中環德輔道中30-32號地下

景福珠寶 (中建大廈)香港中環畢打街1-3號中建大廈地下G21號

MASTERPIECE BY KING FOOK (中建大廈)香港中環畢打街1-3號中建大廈地下G9號舖

MASTERPIECE BY KING FOOK (中建大廈)香港中環畢打街1-3號中建大廈地下G20 & G22號舖

MASTERPIECE BY KING FOOK (海港城) 九龍海港城海運大廈二階OT 214A號MASTERPIECE BY KING FOOK (新城市廣場)新界沙田新城市廣場第一期3樓321號舖



香港賽馬會LEVADE銷售點**

香港跑馬地山光道25號THE HILLTOP IN THE VALLEY 地下

沙田大埔公路沙田段6001號沙田會所地下

新界上水94約922地段鄉村會所雙魚河鄉村會所地下

香港跑馬地體育路1號會員服務中心(馬會總部大樓)地下

沙田馬場馬主廂房第一座看台三樓馬主廂房

沙田馬場第一座看台七樓

**香港賽馬會LEVADE銷售點購買日期由2024年11月2日開始,並於2025年1月31日結束



抽獎結果將於2月18日隆重揭曉,得獎者名額1個,可以獨得4斤11兩的黃金。無論是套現為首期,犒賞自己或親人去一個豪華旅行或靜待升值,都可以輕鬆實現財富所需。消費愈多,中獎機會愈大,大家要好好把握機會,盡情選購心頭好,享受更多抽獎機會!

4斤11兩 999.9足金抽獎方式、條款及細則:



抽獎活動時段/購買期:2024年11月2日至2025年2月1日(“指定時段”)

截止換領及收集抽獎券日期為:2025年2月1日 門市營業時間結束為止

抽獎日期:2025年2月12日將抽出得獎者

得獎名單公佈:2025年2月18日(景福珠寶網頁、星島日報及The Standard 英文虎報報章内公布)

獎品:75兩999.9足金 (相等於4斤11兩,將以15條5兩999.9足金金條送出)

名額: 1名



https://www.kingfook.com/75luckydraw/tc/

推廣生意的競賽牌照號碼:59294-7

抽獎活動受條款及細則約束,抽獎不適用於網上購物平台或其他銷售地點、抽獎不接受景福珠寶集團有限公司之員工參加此抽獎活動,有關詳情請向景福珠寶查詢