返工首飾推薦｜$2600起Hermès、Valentino等款式！低調地展現個性

返工首飾推薦|面對日常工作壓力,筆者都會精心打扮,穿好看的衣服,也會挑選不同飾品,以在打字或雙手活動時,也可以隨時看到漂亮和精緻的配搭。上班飾品不宜隆重,而且近期流行精簡和疊戴,以下精選9款適合日常的返工首飾,包括Hermès、CHANEL和金飾等,容易襯搭之餘,亦能展現個性時尚。



隨著時尚變回實用主義,不少人都傾向多用途及層次配搭,因此耳骨夾愈受歡迎,可以營造多種配搭。Hermès耳骨夾加入窩釘元素,能夠提升整體的立體感,看來別具個性,再襯搭不同的耳骨夾,可帶來不同的感覺。

以CHANEL的經典菱格紋元素,作為頸鏈的主要設計,多年來依然受歡迎,連BLACKPINK成員Jennie都多番佩戴。頸鏈採用18K金製成,透過簡單的圈形吊墜,締造出立體層次,而且可以襯搭其他頸鏈,締造個性魅力。

配戴同時還具幸運的意味。手鏈以四葉草圖案為主,加上精細工藝及展現天然亮澤的貝母,締造出經典優雅魅力,日常也能穿戴。款式得到不少名人喜愛,上屆香港小姐冠軍莊子璇,以及多位奧運健兒也都擁有一條。

隨著金價一直上升,金飾不但可為造型作點綴,而且非常保值。戒指以藍寶及白鑽整齊排列,簡約易搭,可以襯搭其他戒指作疊戴,也是近年流行的做法。重點在於戒指側的六角形切割,讓指環輪廓更生動和立體,亦有寓意幸運的意思。

利用兩個環組合成圖案,其中一邊以鑲空的心形為特式,另一邊則刻有LOVE的字母,簡單地傳遞愛意。頸鏈設計簡單,適合襯搭白恤衫和T恤等,作為精緻的點綴。

對不少女生而言,Valentino是入門飾品之選,不僅帶有女性的高雅氣質,而且價錢較為親民易入手。這款以施華洛世奇水晶綴以VLOGO標誌,加上垂墜的一顆珍珠,展現出典雅的巴洛克風格,散發出輕奢和高雅的氣場。

返工首飾推薦|Valentino VLOGO Signature Metal Earrings with Crystals and Pearls in Swarovski Crystal (Valentino官網)