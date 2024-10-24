GU x rokh首推聯乘！解構美學結合快速時裝 打造一衣多穿街頭冬裝

繼年頭 rokh與 H&M推出合作聯乘後，品牌再次與快速時裝（fast fashion）品牌合作，今次首度與深受大眾歡迎的 GU聯乘合作，推出融合韓日風格的「Play in Style」。系列中以 rokh的經典元素、巧妙剪裁與層次感，打造出一系列極富時尚感的冬裝設計與配色，包括服裝、飾物以及鞋款。



「rokh」是由設計師RokHwang贏得 LVMH Prize 特別獎後，創立的時尚品牌，主打不分季節、性別的獨特性剪裁設計，不少明星都愛穿它，連Jisoo、Rosé 都是它的愛用者！今次GU x rokh的「Play in Style」系列，主打任何人都可以享受時尚、自由穿搭，以任何人都可以自由地打造屬於自己的獨特穿搭為設計理念，難怪每樣單品都十分吸引！

Rokh 創立個人品牌 rokh，將經典元素與現代美學完美融合，以獨特時裝剪裁融入街頭穿搭風格，可以說是近年備受注目的設計新星。（GU）

GU x rokh聯乘推薦｜ 2 Piece Coat by rokh HK$699

不論是為了穿搭或保暖，冬日必備少不免外套！這件敞篷外形的長外套，不單可以一衣多穿，更有可折除設計：整套穿著，配以腰帶調整腰部、脫掉短外套並將其作為長馬甲穿著、短外套的背面有倒褶設計，可以披著穿著以及脫掉長馬甲，單穿短外套；整套都充滿玩味性！

GU x rokh聯乘推薦｜Denim Jacket by rokh HK$399

牛仔外套很容易因為丹寧粗厚的材質，而感覺笨重或過於中性化、沒有突顯身形線條。想解決以上問題，造型與剪裁就顯得相當重要。這款牛仔外套胸前​​有斜向設計的口袋，加上袖口採用折返袖口設計，整個材質具彈性，活動時亦不會影響外觀平衡，不會因為造型而失去機能性。

GU x rokh聯乘推薦｜Denim Jacket by rokh HK$399（GU）

GU x rokh聯乘推薦｜Bustier Combination Shirt by rokh HK$299

多層次穿搭（Layering）往往能夠為單調的衣裳增色。想要打造獨特工作造型的話，襯衫更是必買單品！這套組合襯衫包括緊身胸衣與寬袖襯衫，單獨穿著或與其他服裝搭配亦能發揮時尚感。

GU x rokh聯乘推薦｜Bustier Combination Shirt by rokh HK$299（GU）

GU x rokh聯乘推薦｜Cut-Out Cardigan by rokh HK$299

想打造輕盈冬日感，這套窄版設計的鏤空羽毛紗開襟衫，既符合時下Y2K的風格，加上袖線向前擺動的接縫的細節設計，能夠營造出自然感，不經意間突顯身型。

GU x rokh聯乘推薦｜Cut-Out Cardigan by rokh HK$299（GU）

GU x rokh聯乘推薦｜2 Piece Dress by rokh HK$399

不擅長穿搭或想為平日造型增添新意的話，這款包括斗篷與連身裙的兩件式針織連身裙，圴採用不對稱下擺以及寬袖設計，能夠打造休閒舒適感。另外，​斗篷亦可以單穿，為造型增加可塑多樣性。

GU x rokh聯乘推薦｜2 Piece Dress by rokh HK$399（GU）

GU x rokh聯乘推薦｜Hoodie Scarf by rokh HK$149

連帽圍巾早於數年前興起，如果一直未尋覓到心水單品，入手這款單色調的連帽針織圍巾就錯不了！除了具有衝擊力色彩的紅、藍色，亦有日常的黑、白兩色，無論是連帽懸掛還是捲起都能突顯造型。

GU x rokh聯乘推薦｜Hoodie Scarf by rokh HK$149（GU）

GU x rokh聯乘推薦｜Mary Jane Shoes by rokh HK$199

今年芭蕾舞風、Blokecore風成大熱，瑪莉珍鞋（Mary Jane）、芭蕾舞鞋等亦成為追捧熱品。這款結合芭蕾舞鞋的外形與寬大的運動鞋鞋底，綴以型格的雙皮革帶子，打造出可鹽可甜的鞋款造型。

GU x rokh聯乘推薦｜Mary Jane Shoes by rokh HK$199（GU）

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