01女生聖誕倒數月曆2024｜FURLA適合下班後聚會的款 盡顯優雅美學

《01女生》踏入8周年，一直致力為讀者報導熱門女生資訊及話題。上年「01女生聖誕倒數月曆」送禮活動，反應熱烈。今年為答謝讀者們支持，《01女生》特別聯乘各大品牌「加碼」製作「01女生聖誕倒數月曆」，禮物總值接近HK$30萬港元，機會難得，不容錯過！每天準時中午12時公佈是日送禮項目，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，謹記緊貼《01女生》專頁！

是次活動合作品牌逾20個，精選出多款具話題性及實用的產品，屆時只需於01女生IG 及 FB專頁完成指定任務，即有機會贏取豐富禮品，禮品包括酒店Staycation套票、聖誕下午茶、美容療程、時尚手袋、人氣美髮產品及美妝護膚套裝等。



《01女生聖誕倒數月曆2024》合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅。另外，參與12月20日(星期一)晚上7點「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，屆時將有明星歌手於節目中和大家Chit-Chat之外，亦會邀請不同扮靚專家分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！

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聖誕節2024｜聖誕好去處、聖誕禮物、派對聖誕穿搭美妝推薦合集

返工手袋也有一套揀選法則？每當返新工時，服裝穿搭都是同事對你的第一印象，因此不少人都會選擇較端莊得體的造型，而手袋更會實際耐用，以應付日常需要。若要捉緊2024的尾巴，於濃厚節日氣氛的聖誕節和除夕中與好友歡聚，以下的3款FURLA手袋是個不錯的選擇，可以在下班後轉換成約會手袋，也依然看來知性和優雅。

3款同時適合上班和派對聚會的FURLA手袋。

返工手袋/聖誕開箱｜FURLA Mionido Mini Crossbody Tote

返工手袋/聖誕開箱｜FURLA Mionido Mini Crossbody Tote HK$3,160

這款體型較為細小，但容量比預想的多。採用柔軟牛皮製作，透過匠人精心的手藝，縫紉成細緻的籐編圖案，為手袋營造出強烈的線條立體感。袋口則以索帶設計，更具舒適隨性的感覺。

除了手提，還可配備肩帶，以方便攜帶。至於手袋的容量，都盛下的物品都算多，有手機、筆記本、銀包、充電器、紙巾和唇膏等，即能擺放一般上班時所需的物品。

返工手袋/聖誕開箱｜FURLA Erica XL Tote Dark Coffee

返工手袋/聖誕開箱｜FURLA Erica XL Tote Dark Coffee HK$6,390

容量超大的中性手袋！FURLA Erica XL Tote運用軟硬輪廓的設計，如呈扇形的袋口及餃子般的柔軟袋身，打造出對比的趣味，加上膨脹效果展現出獨特的魅力。

手袋體積算大，可以擺放手提電腦、文件、雨傘、手機、筆記本、銀包、紙巾、護手霜、充電器、耳機和唇膏等，並且尚餘很多空間。

返工手袋/聖誕開箱｜FURLA Nuvola L Hobo

返工手袋/聖誕開箱｜FURLA Nuvola L Hobo HK$5,490

近年流行hobo手袋，FURLA這款袋便適合知性跟工作型女性， 手袋外形線條筆挺流暢，肩帶扣子亦超有設計感，加上具質感的真皮表面，為手袋增添奢華優雅魅力。

手袋容量算大，可擺放剛好擺放文件、電腦，以及手機、筆記本、銀包、護手霜和紙巾。還設內袋和卡片位，方便整理不同物品的位置。

此外，品牌近日換上2025年早春度假系列款式，從經典系列中汲取靈感，糅合具代表性的品牌元素，以及創新設計，如細膩皮革、柔軟絨面、天鵝絨和光亮漆皮等，亦加入多種色調，包括舌蘭綠、月桂綠、醋栗紫和砂漿灰等，締造出優雅活力。

【01女生送禮】

【01女生送禮】

禮品：FURLA Mionido Mini Crossbody Tote

名額：1個

活動日期：11月29日至12月5日

公佈日期：12月6日



參加方法：

1) 前往 01女生Instagram 或 01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到名額1個！

【01女生加碼送禮】

禮品：FURLA Erica XL Tote Dark Coffee 及 FURLA Nuvola L Hobo

名額：各 1 個

活動日期及時間：2024年12月20日晚上7時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播



活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。