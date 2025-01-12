波鞋推薦2025｜話題聯乘波鞋：Moncler、Loewe再走休閒運動風？

【波鞋推薦2025／聯乘波鞋2025】近年不少穿搭風格都會出現混搭元素，由Y2K風格、休閑感的「Golfcore」，到少女運動街頭風格「Blokecore」，運動鞋、波鞋等都是常見單品。想日常休閒、運動或是正式場合都能夠用得著的話，不妨入手具有設計感的鞋款，展現個人品味同時點綴造型。



波鞋推薦2025：1. COMME des GARÇONS SHIRT x ASICS GEL-NUNOBIKI

出自 Rei Kawakubo 之手，作為Comme des Garçons 旗下的副線品牌 Comme des Garçons Shirt，今次再度與ASICS合作。以 GEL-NUNOBIKI 鞋型為題，以三大鮮明配色：水藍色、橙色、綠色覆蓋全鞋，鞋墊處更附有 CdG SHIRT 標誌突顯聯名。

波鞋推薦2025：COMME des GARÇONS SHIRT x ASICS GEL-NUNOBIKI （官網）

波鞋推薦2025：2. Moncler x Salehe Bembury Trailgrip Amoeba

Moncler 近期一直致力發展休閒服飾，今次再度與鬼才設計師 Salehe Bembury合作， 推出全新「Moncler Équipements」膠囊系列，除了服飾外更帶有三款新Trailgrip Amoeba。新款 Trailgrip Amoeba 融入原版鞋款的核心並混搭 Vibram Megagrip 鞋底，保留標誌的功能特性，同時具有新鮮感。

波鞋推薦2025：Moncler x Salehe Bembury Trailgrip Amoeba HK$6,900（Moncler）

波鞋推薦2025：3. LAKH x WATER THE PLANT G.Ο.Α.Τ

香港品牌LAKH 再度與日本設計師品牌 WATER THE PLANT合作，繼之前色彩豐富的「THUNDER」、「TRUFFLE」，再度將玩味十足的倒勾小花鞋帶到香港，今次用上地區限定的白⾊皮革，配以紅色小花，清新同時帶有童趣感。

波鞋推薦2025：LAKH x WATER THE PLANT G.Ο.Α.Τ（IG＠lakh_supply）

波鞋推薦2025：4. Loewe x On Cloudtilt 2.0

有留意波鞋的話，應該對在瑞士設計、針對運動需求的 On並不陌生。繼上年年中Loewe 與 On聯手，今次再以原版Cloudtilt為基礎，將鞋款換上柔和色調，並提高效能：更耐用的橡膠鞋頭、CloudTec® Phase中底科技、高回彈輕盈的EVA發泡棉鞋底，絕對是外形與內涵兼備的鞋款。

波鞋推薦2025：Loewe x On Cloudtilt 2.0（品牌提供）

波鞋推薦2025：5. PUMA x PHANTACi GV Special、Star Special

PUMA 再度與流行天王周杰倫與好友Ric所共同打造的PHANTACi 合作，以創意總監周杰倫的喜好「HIP-HOOP 嘻哈籃球」為主題推出一系列單品。當中兩款鞋款以經典 GV Special 與 Star 鞋型為原型，以簡約配色拼接，交錯呈現兩大品牌聯名LOGO，巧妙演繹了街頭休閒風格

波鞋推薦2025：PUMA x PHANTACi GV Special、Star Special（品牌官網）

波鞋推薦2025：6. NOCTA x Nike Air Force 1 Low Pink Foam

提到經典波鞋，絕對有Nike Air Force 1 的一份子，簡潔外型好搭又耐看，自1982年面世以來一直風靡全球。為傳承經典，NOCTA與Nike持續推出新作，繼上年推出新色「Cobalt Tint」、「Citron Tint」，今次推出「Pink Foam」，全粉配色搭以半透明中底，加上 Love You Forever 字樣，極具少女心！

波鞋推薦2025：NOCTA x Nike Air Force 1 Low Pink Foam

波鞋推薦2025：7. Supreme x Nike SB Dunk Low Ocean Fog

你要是滑板愛好者的話，以低筒設計的中性滑板鞋 Nike SB Dunk Low絕對能夠收獲你的歡心。今年Supreme 與 Nike SB 將推出五款 SB Dunk Low 聯名鞋款，其中以海洋霧藍為主色調的Ocean Fog，麂皮鞋面搭配黑色細節點綴，鞋側壓有Supreme 創立年份「94」，復古味十足！