凡事總有原因，小至一顆惱人的暗瘡座落於臉龐某位置，都並非偶然。人體肌膚如地圖，與內臟相連，要是暗瘡集中群起一處，也許暗示著相應部位有毛病，那時，任由如何努力護膚都無補於事，一日未對症下藥，依然佈滿標記。身體會表達，在乎你有沒有看懂，想進一步溝通，首先要學會閱讀暗瘡地圖。

形成暗瘡的可能有很多，也許是因污垢積聚，堵塞毛孔引發炎症所致，這種外在成因靠外在清潔、消炎、補濕自會奏效；但如由內在因素引起，則要從生活及飲食配合。中醫學古籍《素問–剌熱篇》中把五臟與面部相關部位分為：額主心；左頰主肝；右頰主肺；下巴主腎。當暗瘡習慣出現在某處，代表對應內臟存在問題。

額主心；左頰主肝；右頰主肺；下巴主腎。當暗瘡習慣出現在該處，代表相應內臟存在問題。（iStock）

額頭代表心臟，若壓力過大，思緒混亂，情志失調，缺乏休息，便引致心火旺盛，便會爆發暗瘡。（iStock） 暗瘡位置：額頭

因素：熬夜壓力大 額頭代表心臟，而心主理人的神志及血脈功能。若壓力過大，導致思緒混亂、情志失調，便會難以入睡。缺乏休息，便引致心火旺盛，令人容易發怒不安，影響血液循環，使額頭爆發暗瘡。有說由於心緒不寧因而影響休息及情志，導致體內毒素積聚，令肝臟經應付不下而引發暗瘡，所以額頭瘡也反映著肝臟失調。如出現此情況，應多做運動，身心疲勞時到戶外走走，暫離壓力根源，並且提早睡眠，以及在睡前避免看手機。另外，也可播放心靈音樂伴隨入睡，改善睡眠質素。

左臉頰代表肝臟，右臉頰代表肺部，常吃熱氣食物，或敏感性食物，會引起暗瘡。（iStock） 暗瘡位置：臉頰

因素：肝肺熱氣



左臉頰代表肝臟，註冊中醫師劉芷寧指：「若情緒不穩、易怒及捱夜，做會出現暗瘡。」常吃熱氣食物，令身體置於悶熱中，便導致肝氣過旺、鬱滯，難以疏泄體內毒素。凌晨1至3時是養肝的黃金時間，應盡量提早入睡，讓肝臟充分休息；而下午1至5時則是肝臟最弱的時間，最好把艱鉅的工作於早上完成，減低肝的負擔。右臉頰則代表肺部，當進食過量敏感性食物，如芒果、海鮮、凍飲等，容易導致肺火蘊熱而不適。上午7至9時是肺部最強的時間，多做帶氧運動可強化肺功能，或常吃潤肺食物如百合，可降火清心。

下巴代表腎臟，主理水分代謝。腎虛、內分泌失調，便可能在下巴周圍出暗瘡。（iStock） 暗瘡位置：下巴

因素：腎虛或內分泌失調 下巴代表腎臟，主理水分代謝，包括荷爾蒙內分泌及小便，如常喝冷飲，加上腸胃不佳，腎虛，便可能在下巴周圍出暗瘡。於女性經期前後，因雄性激素分泌旺盛所致，影響內分泌，也常見在下巴出現暗瘡，若多吃基因改造食物更會令情況惡化。宜吃補腎滋陰的食物如栗子、瑤柱、枸杞子等，或向中醫諮詢專業意見。

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女星爆瘡慘痛經歷

每個女生總遇過暗瘡問題，包括幕前漂亮的女星們，以下女星曾分享過個人暗瘡問題，我們找來註冊中醫師劉芷寧解釋該位置長暗瘡所反映的內在健康問題，不知跟你的狀況是否相似？

秦嵐

暗瘡位置：全面及頸

因素：壓力及荷爾蒙失調

秦嵐曾接受訪問時分享，因暗瘡而停工8個月。（秦嵐微博）

在《延禧攻略》中飾演富察皇后而人氣急升的秦嵐，曾接受內地訪問時分享過去滿佈暗瘡的慘痛經驗。2007年，她拍攝《南京！南京！》時，因戲中有多個戰爭場面，燻煙四起，導致全面長出暗瘡，及至頸部。2009年，她拍攝綜藝節目《舞動奇蹟》，忙得連上洗手間也十分匆忙，壓力大得很，缺乏休息，令臉上的暗瘡愈見嚴重，坦言：「當下想會不會毀容。」顯然，她的暗瘡受外在及內在因素影響。劉醫師指，全面無定向的出暗瘡，可能是出現上述所提及的所有問題，腎、心、肝、脾、肺五臟紊亂，「最大原因是壓力太大，導致荷爾蒙失調；而頸部出暗瘡反映與經期及荷爾蒙影響不穩定。」

↓【點擊看】秦嵐在2007年拍攝《南京！南京！》時，皮膚一度陷入惡劣狀態：↓

Zendaya

暗瘡位置：T字位

因素：壓力、睡眠不足、消化不良

每月經期都受暗瘡困擾，是源於荷爾蒙的關係。（Zendaya@IG）

也許不少女生於每個月某幾日，皮膚總出暗瘡，荷里活女星Zendaya曾在Twitter分享每月都受荷爾蒙暗瘡困擾。紐約皮膚科專家Dr. Shereene Idriss指，荷爾蒙暗瘡與青春期的激素變動有關，大約5成20+女生因荷爾蒙的變動而受暗瘡困擾，最常見是經期間，暗瘡位置多出現在T字位及下巴沿線。劉醫師指T字位出暗瘡，從中醫角度：「眉心、額頭、兩邊太陽穴出暗瘡，代表心火盛或肝火旺，大多與壓力及睡眠不足有關，要注意睡眠及處理情緒；而鼻、鼻樑，代表脾胃有熱，消化不良有關。」

↓【點擊看】Zendaya於鏡頭前常保持最佳狀態，原來皮膚每月都受暗瘡困擾：↓

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