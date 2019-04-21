【上班穿搭】日本女生IG不露臉吸7萬粉絲　碎花長裙襯出春日感！

近來的天氣飄忽不定，時而陽光普照，時而雨水侵襲，帶有涼風，讓人在衣著上苦惱萬分，到底應全面把衣服換成夏季還是保留部份的秋季服裝？上班天又該穿甚麼好？

日本女生Nakkoo的打扮正適合作近來天氣的穿搭參考。(nakkoo555@Instagram)

以上種種都是女生出門前遇到的問題，穿得太厚怕炎熱，但穿得太少太薄，又怕突如其來的涼風與雨水讓人措手不及。日本女生Nakkoo的日常穿搭，薄身衣服配上外套正正能夠抵禦這種窄寒窄暖的天氣，亦透過當中的衣服款式帶出既保暖又具春日的氣息。

同時，Nakkoo的衣著並不是那種恤衫配西褲的嚴肅打扮；相反，她卻以簡約格調的衣服襯出得體感，非常適合上班，因此在IG不露臉，也吸近7.8萬粉絲。倘若你於最近也時常有穿搭上的煩惱，不妨參考一下Nakkoo的配搭方法，學會如何從衣著打扮中增加春日氣息？

元素一：碎花

Nakkoo一般都會配襯素色服裝，以突出碎花圖案。(nakkoo555@Instagram)

向來碎花都會予人一種青春、減齡的效果，又能為沉悶的造班添加一點生氣。不過，稍有不慎就會變成一種娘味，在身上久久徘徊不去。想要穿碎花，還是要帶點技巧可言。如穿碎花服裝，Nakkoo一般都會配襯素色服裝，以突出碎花圖案。

若是初嘗試碎花的女生，不想過份引人注目，想碎花只是輕輕作點綴的話，或可像Nakkoo一樣，選擇碎花連身裙外穿上淨色外套，以西裝外套增加正式感；而想要休閒風格的則能選擇牛仔外套、麻質外套或Hoodies；甚或相反，於素色服裝外搭配碎花外套，既可達到保暖效果又添時尚感。

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元素二：奪目色彩

Nakkoo都會盡量選擇白色衣服搭配具色彩的半身裙。(nakkoo555@Instagram)

這種天氣，讓人容易產生鬱鬱寡歡的感覺，因而最好從衣著上入手，利用色彩為自己帶來一點生氣。雖然Nakkoo大多時候的打扮均是以淺色系為主，所選的服裝款式也不花巧，但偶然她也會穿起鮮艷色彩。然而，並不是要把全身弄得花招枝展一樣，彩色穿搭也有一定的技巧。

Nakkoo都會盡量選擇白色衣服搭配具色彩的半身裙，A-Line、鉛筆裙、百褶裙等不同材質與剪裁她都會穿著，配上一對高跟鞋，即能營造端莊而有活力的感覺，上身服裝除了可搭配恤衫外，也可配搭薄身針織，為其帶來恰到好處的隨性感；若想營造鮮明的對比效果，亦可搭配深色服裝，讓色彩單品成為亮點。

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元素三：連身服裝

Nakkoo喜歡選擇帶細節感的連身長裙。(nakkoo555@Instagram)

最方便、最不用煩的造型，必定是T-Shirt配牛仔褲，但這樣的衣著未免過於慵懶，欠缺造型感可言，加上並不是每個人的工作也能容許如此輕鬆的打扮。想偷懶，不想花太多時間在鏡子前配襯，大可像Nakkoo一樣選擇帶細節感的連身長裙，亦能配襯一條Skinny Jeans在內，增加層次與造型感。

另外，也可選擇吊帶裙／褲款式，只需以素色服裝作搭配，便能輕易帶來隨意率性感。款式的剪裁亦十分重要，除了可選擇高腰拉長身體比例外，亦可選擇較修身的款式。當然不論吊帶裙／褲是否鬆身，內搭也一定要選擇較貼身的衣服，才能顯瘦。

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