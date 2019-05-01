范冰冰不塗防曬﹖范范保養愛all In one　懶女生護膚必備3大產品

下班已經很累，還要卸妝、洗臉、護膚，好想省掉繁瑣的保養程序，要是只要一步便能完成保養那有多好。慵懶，是一種生活態度。只要選對護膚品，懶女生也可以擁有完美膚質。

不少女生都希望擁有女星的細緻肌膚，原來有不少女星和我們一樣，結束工作後為了爭取休息的時間，也會在護膚的步驟上偷懶，如台灣女星范瑋琪便會使用包含多種功效的護膚品來節省護膚時間。要擁有無瑕肌膚，又不願多花時間進行繁複的護膚步驟，以下女星的護膚秘訣與選產品的準則，絕對值得參考。

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早安面膜：一分鐘完成清潔、保濕、修護程序

歐陽娜娜早前也在小紅書推薦 Saborino早安面膜（小紅書＿歐陽娜娜）

BCL Saborino早安面膜專為每天要睡到最後一刻鐘的懶女生而設，有效節省每天早上的護膚時間，只要一分鐘便可完成清潔、保濕與妝前保養。面膜帶清爽香氣，敷上面後散發的清涼感有效喚膚，可以徹底把筆者從睡眼朦朧的狀態中喚醒。夏天雖沒有冬天般乾燥，但被冷風整晚吹過的肌膚仍會出現缺水的狀況，導致T字位油膩暗沉。筆者習慣敷完早安面膜後再用以擦拭全臉，徹底抹走多餘的油脂同時為肌膚補水。

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BCL Saborino早安面膜分為保濕與清爽型，分別是帶柑橘果香與西柚清香，兩款都是帶酸甜的醒神果香。夏天其中一個令女生想於保養上偷懶的地方是，塗上保養品後那種叫人抗拒的黏膩感覺。除非你是乾性肌膚，非常注重肌膚的保濕度，不然還是把保濕型早安面膜於進秋冬的購物清單上，只因它確實具備良好的滋潤效果呢。

All in one保養品：集化妝水、乳液、美容液、面霜及面膜五種功能

只要一瓶便能完成保養好像有點誇張，不過若你的肌膚沒有太大問題，只需簡單的美白保濕便可，那All in one保養品絕對是懶女生的保養必需品。炎熱的氣溫加速臉上的油脂分泌，妝前若塗上滋潤度高的保養品會使底妝難以貼服，未到中午已開始出現溶妝的情況。凝膠質感的保養品適合夏天使用，清爽保濕而且不帶油膩感覺。女生可以按自己肌膚的需要，挑選不同效果的All in one保養品。

不同功效的All in one保養品推薦：

睡眠面膜：代替晚霜 睡夢中護膚

卸妝洗臉後只要用上睡眠面膜便可以省下晚間保養步驟，一覺醒來肌膚亮白補濕，省卻每天敷面膜的時間，睡眠面膜確是懶女生不可或缺的保養品。除了基本保濕，市面上還有不少功效的睡眠面膜，從美白、清潔、緊緻到抗衰老應有盡有。然而，睡眠面膜雖方便，但也不宜每天使用，否則會影響肌膚的自我修復能力。敷睡眠面膜最令人煩惱的事，應該就是面膜總是沾到被子和枕頭上，其實可以在睡前二十分鐘塗上面膜，待面膜乾塗才入睡，便可避免狼狽的情況出現。

不同功效的睡眠面膜推薦：

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