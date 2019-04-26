話說我對頭髮護理的耐性是零（老實，我沒見過比我更懶得理髮的女子了）。從20+開始留長髮，目的是只要束起便可以出門，不用又洗又吹又造型，慳下來的15分鐘可以用來賴床，不是很好嗎。

步入30+之後，我卻慢慢感受到髮型為我帶來的變化。從前束起馬尾會被誤認是大學生（我也老實承認此點讓不少異性想入非非……）隨着年齡增長，加上髮質出賣，那束馬尾卻漸漸變得老氣橫秋。電髮的話就更甚；從前長卷髮所散發的女人味，不知不覺變成了少婦味。哀。

(pinterest)

於是我帶着沉重與半放棄心情走入salon，將一把頭髮義無反顧地交到髮型師手上。一個小時後，奇蹟出現了：對方將我的頭髮修剪到剛好碰到肩膀的長度，我沒有變得更年輕，卻是有了長髮時沒有的輕盈，甚至有一種20來歲沒有的韻味與氣質。這我才發現，為何不少步進30+的女星都選擇mid length hair－它不只靈活多變，對30+中女來說更有獨特magic。作為一年多的mid length hair 用家，以下是我的個人見解：

1) I'm not a girl, but not yet a woman...

(choisaaaa)

許多剛踏進3字頭的女生，也許都有如此困惑：全世界都把你當成熟女了，你卻知道內心那位少女卻仍未完全消失。有人將這尷尬階段形容為「輕熟女」，而中長髮可說是完美演譯了這種in－between的狀態。無論多不情願，我們的五官都敵不過地心吸力的影響。

(choisaaaa)

而那些OT與通宵party積下來的「債」，終於是時候要還。長髮只會讓本來漸漸下垂的眼耳口鼻變得更了無生氣，而剛好在肩膀以上的長度，保留女人味之餘，正好做了個全天然up－lift，在視覺上顯得輕盈（也順便減齡）。

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2）有氣質的性感

(heungheungeliza)

不久前寫過一篇文章，關於中女的性感，在於「想像」而非展露；中長髮完全能夠將這種性感發揮到極致。長度剛好遮蓋最容易曝露年齡真相的脖子，就算你天生麗質一條頸紋都無，偶然撥弄頭髮時露出少許耳珠與頸背肌膚，又或梳起三七分界，讓一邊頭髮擱在耳邊，另一邊頭髮則隨風飄揚，沒有比若隱若現更叫人心癢了。

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3）也許是最靈活多變的長度

(choisaaaa)

另一個叫我對中長髮完全着迷的原因，是它比長髮擁有更高可塑性。想專心工作或顯得更幹練的那天，可以把頭髮完全束起；想穿得懶傭隨性的那天，可以把頭髮散開，只要在髮尾搽上一點髮尾油，就完全不會顯得凌亂邋遢。

(pinterest)

遇上正式場合或只是純粹想dress up，還可以用上今季大熱的巨型髮夾或頭飾（比起長髮用，更少一點嬌情造作）。即使是前文提過的中女敵人卷髮，放在中長髮上卻變得非常do－able，更多了一份型格個性。

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