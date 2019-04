步入30+之後,我卻慢慢感受到髮型為我帶來的變化。從前束起馬尾會被誤認是大學生(我也老實承認此點讓不少異性想入非非……)隨着年齡增長,加上髮質出賣,那束馬尾卻漸漸變得老氣橫秋。電髮的話就更甚;從前長卷髮所散發的女人味,不知不覺變成了少婦味。哀。

於是我帶着沉重與半放棄心情走入salon,將一把頭髮義無反顧地交到髮型師手上。一個小時後,奇蹟出現了:對方將我的頭髮修剪到剛好碰到肩膀的長度,我沒有變得更年輕,卻是有了長髮時沒有的輕盈,甚至有一種20來歲沒有的韻味與氣質。這我才發現,為何不少步進30+的女星都選擇mid length hair-它不只靈活多變,對30+中女來說更有獨特magic。作為一年多的mid length hair 用家,以下是我的個人見解:

1) I'm not a girl, but not yet a woman...