【Emilia Clarke】曾地獄式減肥　易胖體質的她如何不節食變瘦？

夏日突然來襲，就算未來得及減肥，也無法再穿上可以遮掩身體的長袖衣服了。為了可以快速減肥，身邊不少女生都用盡一切方法減肥，例如斷食、偷偷在lunch time出去做運動、早幾個站下車走路回家……

天生屬於肉肉女的演員Emilia Clarke，當年為了演出HBO大熱劇集《權力遊戲》（game of thrones）龍母Daenerys一角，就曾激烈地進行地獄式減肥。果然女生為了靚，真的可以「唔要命」。

（圖片來源：ig@emilia_clarke）

《權力遊戲》中的龍母是個嚴肅的人，私底下Emilia Clarke卻是個笑容滿面、活潑好動的女生：

+ 34 + 33 + 32

關於肥瘦，好像只有男生才會欣賞女生擁有肉肉的身材。於女生而言，最好就是擁有如天橋模特兒般的紙片身材。不過先天體質這回事真的是騙不了人，有些人怎吃都不長肉，有些人則是連飲水都會肥。Emilia Clarke屬於後者。

她就如所有易胖體質的女生一樣，不時在肥與瘦之間徘徊，為贅肉苦苦掙扎。（圖片來源：GettyImages）

翻查相片，她就如所有易胖體質的女生一樣，不時在肥與瘦之間徘徊，為贅肉苦苦掙扎。當年她剛接拍《權力遊戲》時，就被要求減肥，要她瘦得可以在銀幕前秀出誘人的女性曲線。

為了瘦，她曾經有好一陣子非常嚴謹地逼迫自己只能進吃沒有任何味道的東西。在如此嚴苛的飲食控制下，Emilia Clarke在《權力遊戲》第一季中雖沒有瘦得骨感，但仍然可以看得出她非常瘦削。

當年的Emilia Clarke很纖瘦：

+ 5 + 4 + 3

然而俗語有云「食色性也」，美食當前卻不能吃，實屬人生最大的悲劇之一。天性活潑好動又愛玩的Emilia Clarke當然也感受到長期戒口的悲哀，曾經公開表示這樣的減肥方法讓她很不開心。後來她遇上了James Duigan，減肥方法才開始有所改變。

James Duigan是個知名的明星教練，主張「快樂瘦身」，並且強調線條比盲目的瘦重要。在他的帶領下，Emilia Clarke告別過往嚴格控制飲食之苦，現時能輕鬆維持窈窕身型！（龍母在《權力遊戲》第八季中，腰超幼！）

點擊圖片查看Emilia Clarke減肥方法：

+ 5 + 4 + 3

資料來源：stylecraze.com

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