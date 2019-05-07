李佳芯素顏戴漁夫帽　簡單配搭免出錯　如何穿搭出夏日時尚感？

換季除了衣服外，當然還需把配飾換掉，例如是把冬天配戴的冷帽換成漁夫帽，幫助增加夏日造型感之餘，也能抵擋猛烈的太陽，不過一旦於選擇帽款或配搭上出錯，那便得不償失了。到底配戴漁夫帽要注意甚麼才能營造出時尚感？

入門級

李佳芯以單一色彩的漁夫帽搭配白色服裝。(aliaime@Instagram)

假若你完全沒接觸過漁夫帽或漁夫帽曾給過你不堪的造型回憶，那麼必定要從最簡約基本的漁夫帽款式入手。

在未曾掌握漁夫帽的配搭技巧時，或能先選擇素色的帽款，像是容易配襯不同風格服裝的黑、白、灰、卡其色系色彩，同時最好選擇單一色彩，避免選擇拼色或具圖案的帽款，以簡單化為主，減少出錯機會。樣子清秀的李佳芯也是使用這樣最簡約的搭配方法，令整體感覺清新又減齡呢。

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初階級

Tone On Tone搭配方法，令造型更突出。(Pinterest)

如果你已掌握到基本的搭配技巧，便能進一步嘗試多變的漁夫帽款式，大可選擇併色以及較花俏的款式，不過緊記要多加留意衣著方面。如果所選的漁夫帽過多圖案或顏色上較鮮豔的話，服裝需以簡單款式為主；除非平日極度擅長作對比色或鮮豔色彩的打扮，否則也建議整體造型避免過於花俏，難以讓人找到造型的重點。

較簡易的配搭漁夫帽的穿搭方法，同樣選以簡單俐落的衣服款式，但建議能夠多利用Tone On Tone搭配方法，漁夫帽與服裝的顏色需為同一色系，除基本顏色外，Denim也是一個較容易入手的材質與顏色，利用顏色的深淺度作對比，亦可選擇以不同材質的服裝款式，打造更鮮明的形象，令造型更突出。

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進階級

漁夫帽襯上一向予人正式感重的西裝褸，帶出另一種感覺。(Pinterest)

一般來說，漁夫帽較適合街頭打扮，在夏季時穿上T-Shirt、牛仔褲，已能輕鬆營造一份隨性感；想要甜美感覺的話，襯上長裙便能呈現出清純的柔美感。不過漁夫帽又豈會只有這兩種的搭配方式？

在服裝方面，選擇與象徵休閒的漁夫帽風格完全不同的款式，也能形成強烈對比，就如襯上一向予人正式感重的西裝褸，帶出另一種感覺。

想要中性一點，可簡單以恤衫搭配寬褲，再穿上西裝褸，最後以深色漁夫帽點綴，呈現出統一、同樣帶正式感、成熟美的打扮；若想打造隨意感，也可從漁夫帽的帽形入手，選擇圓頂、不挺身的款式進行搭配，襯上闊身或Oversized西裝褸，也可產生俐落時尚感，展現一種知性率性美。