Celine加持！2019秋冬鞋款「過膝靴」率先跑出　擔心腿粗應如何穿

在香港天氣還是炎熱，但踏入8月，品牌已經換上新一季，迎接秋冬。如果你是「時裝控」，該會留意到哪些秋冬鞋款趨勢，然而作為小資女會傾向投資一對高質又較長青的款式。 回顧2019年的秋冬時裝周，寒冷天氣下，靴款是或一不可的，除了靴子，又有哪些元素是必備的，而且不會很快過時呢？

CELINE的秋冬重點廣告中展示了一對剪毛（Shearling）的過膝長靴。（celine@instagram）

過膝靴

早年，一眾荷里活大明星都愛穿Stuart Weitzman過膝靴，如Angelina Jolie、Jennifer Lawrence，令品牌突然爆紅，過膝靴不但舒服、好看又保暖，而且是顯瘦顯腿長的好物。雖然過了多年，過膝靴一樣流行，不過便有更多變化。

今季Celine、Jacquemus、Isabel Marant等都推出了過膝靴，一般女生都會喜歡較貼腳的設計，因為可以顯瘦又顯腿長，露出大腿位置的「絕對領域」又能耍點小性感。

不過，今年的款式更多元化，有像「泡泡襪」多皺褶的過膝靴；又有去年經已開始流行的闊腳設計的過膝靴，不過闊腳設計不是人人能駕馭，腿細的女生會較為適合，如果還喜歡這鞋款，便參考Celine的模特兒穿搭，挑選一條過膝裙，把腿部較粗的部分遮蓋，露出靴子的下半部，這也是今季最時尚的穿着方法。要是仍擔心腿粗的話，最安全是選貼腳（長度一定要過膝）的款式，有拉鏈款式一般更貼腿形。像黃翠如般同色系穿搭，即黑色靴款與配黑色短裙／褲，視覺上最能顯瘦。

+ 4 + 3 + 2

方頭鞋

除了過膝設計是秋冬必備外，今年方頭鞋款從春季已經跑出。過去女生都追捧尖頭鞋，讓雙腳看上去更長，更纖瘦，但復古趨勢盛行，因而帶起方頭鞋熱潮。

無論是小眾品牌，還是一線品牌都有推出方頭鞋，該設計線條鮮明，帶有率性又優雅感，像是Bottega Veneta的方頭鞋簡約摩登，作為上班鞋一流；另外，最近在Instagram都充斥Manu Atelier方頭靴的蹤影。名為「Duck」的方頭鞋又被網民稱為「鴨子靴」，鞋款除有時尚的方頭設計，更有今年一樣流行的維多利亞時代風格：綁帶，有望成為新一代「it shoes」。

+ 2

Mary Jane

一提圓頭包腳、腳跟位有一綁帶條的黑色低跟鞋「Mary Jane」，女生一定會想起miumiu經典鞋款。擁有「學生鞋」模樣的Mary Jane再次流行於秋冬系列中，fashion icon之一的韓星Jessica Jung都非常愛穿。

Jessica在秋冬時也愛穿Mary Jean，斯文打扮的女生非常值得擁有。（jessica.syj@instagram）

Mary Jane雖然看上去帶點笨拙，但新一代的Mary Jane有更多設計元素，如印花、彩色、閃粉，甚至通花，讓Mary Jane生色不少，而且今季更有高跟、低跟和平底設計，女生無論是上班、約會、派對都適合。