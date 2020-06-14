清涼的連身裙是夏日穿搭的必備單品，雖然看似簡單卻充滿穿搭陷阱，因為愈單薄的衣著便愈容易把缺點展露，如何選擇一條適合自己的連身裙絕對是一門學問。

連身裙並不是纖瘦女生的專利，穿對適合自己身形的連身裙也能隱惡揚善，修飾身形。（IG＠nwuuu）

連身裙並不是纖瘦女生的專利，穿對適合自己身形的連身裙也能隱惡揚善，修飾身形。從此出門前再不需要左拼右搭，套上連身裙再按心情配上一對鞋子，五分鐘便能完成顯瘦穿搭。

泡泡袖與露肩設計遮蓋手臂

蓬鬆的袖子有效掩蓋手臂肉，配合收腰設計，充滿甜美的少女感覺。（IG＠arryuu）

夏天轉眼便到，還來不及運動修身已要換上清爽的衣服。要遮蓋肉感手臂，泡泡袖剪裁的連身裙便最適合不過。蓬鬆的袖子有效掩蓋手臂肉，配合收腰設計，充滿甜美的少女感覺。選擇連身裙時建議挑選比手臂大的泡泡袖設計，若袖口闊度與手臂粗度相近，便會把手臂贅肉「勒」了出來，不但沒有修飾效果，反而更顯胖。若擔心自己駕馭不到泡泡袖連身裙，一字領的露肩設計則更容易搭配。露出身體最瘦的鎖骨及雙肩，袖口剛好遮蓋在手臂最鬆軟的部分，避重就輕。

方領設計帶小性感 修飾虎背熊腰

方領可以遮肉顯瘦，更能露出纖細性感的鎖骨，把焦點放在胸前。（IG＠missjni）

不少女生因為長時間維持不良的坐姿與低頭使用電話而出現寬厚的後背，後背的贅肉最難於短時間內減走，要隱藏身形上的缺點，可嘗試方領的設計的連身裙。方領可以遮肉顯瘦，更能露出纖細性感的鎖骨，把焦點放在胸前。加上充滿宮廷元素的復古泡泡袖，若隱若現的小性感更富女人味，搭配一對粗跟高跟鞋與復古風手袋，這樣的穿搭顯瘦又富質感。

A字型下擺連身裙 遮小腹顯腿長

高腰的設計上窄下寬，露出較瘦的手腳則能轉移視線，打造顯瘦效果。（IG＠natalietong53）

擁有小腹的女生不要試圖以緊身衣物突出腰線，這樣反而會弄巧反拙，自暴其短。從腰腹間向外散開的A字裙是遮蓋小腹的理想方法，高腰的設計上窄下寬，露出較瘦的手腳則能轉移視線，打造顯瘦效果。若你是身形嬌小的女生，可挑選較短的款式，予人感覺青春活潑；若你屬於高挑的女生，則可選擇中長裙款式，以挺身的大裙擺打造嫵媚浪漫的感覺。