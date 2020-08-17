【夏日必掃】Dior多色刺繡掀奢華拖鞋潮 「踩屎感」好穿品牌還有…

夏日穿搭離不開涼鞋，懶人拖鞋亦是不二之選，輕鬆露趾又舒適。不過穿拖鞋都要選漂亮的，否則很容易便會穿出頹廢風。Christian Dior推出的刺繡Dway拖鞋十分亮眼，更掀起一鼓奢華的拖鞋潮，今年不少品牌亦相繼推出各款拖鞋爭艷鬥麗！

Christian Dior推出的刺繡Dway拖鞋十分亮眼，更掀起一鼓奢華的拖鞋潮。（小紅書）

Dior自從推出刺繡Book Tote後，搶購潮不斷，大熱程度甚至推出刺繡款拖鞋，襯成一套最佳夏日裝！這款Dway拖鞋一樣非常受歡迎， 在皮革鞋墊上展示 Dior的經典印花，鞋面亦飾有「Christian Dior」繡花標誌，充滿輕熟溫婉氣質，同時帶有渡假風。鞋款意大利製造，多色選擇，售價為$5,900，掀起一鼓奢華拖鞋潮。

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今年推出拖鞋的奢華品牌還有Hermes、Chanel、Chloé、Coach等，每雙都美得令人心動，是夏季必入鞋款。另外亦有不少潮牌和運動牌子相繼推出拖鞋，特點是舒適度高，加上顏值高，單穿或配一雙襪子輕鬆襯出潮流休閒感覺，深得網紅們的喜愛！

▼▼▼▼▼按下圖看各大品牌推出的拖鞋款▼▼▼▼▼

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「踩屎鞋」形容舒適度高的鞋子，穿了等於沒穿一樣。（小紅書）

有一個潮語——「踩屎感」，形容舒適度高，一些非常軟身又好穿的鞋子被稱為「踩屎鞋」，穿了等於沒穿一樣舒適，真是形容得非常貼切！想潮穿拖鞋，同時穿出「踩屎感」可以看看以下的便宜推介！

編輯推薦：「踩屎感」拖鞋

▼▼▼▼▼按下圖看踩屎鞋推介▼▼▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/17）

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