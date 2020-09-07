【Uniqlo熱賣排行榜】在Uniqlo推出眾多系列中，又會帶哪些最受日本人歡迎，是銷售冠軍呢？哪些香港也有售？

日本 Uniqlo不時會釋出「熱賣排行榜」。（uniqlo@instagram）

【Uniqlo熱賣排行榜】日本 Uniqlo按銷售量不定時更新「熱賣排行榜」， 按圖先看看最受日本人歡迎的 Uniqlo頭30位產品＝＝＞

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打底衣物大獲全勝？

意想不到的是，日本 Uniqlo熱賣排行榜的頭 1 - 8位都屬於內衣、打底衫的系列，打敗了日本女生最愛的百搭百褶裙、連身裙等。

第2位便是AIRism 吊帶背心，可見平日愛Layering穿搭的日本女生都很喜歡「AIRism」，女生可以按自己的穿搭習慣挑選吊帶或背心，而且顏色也非常多，方便配襯，就算選白色也不怕透，深受喜愛。

在日本女裝 AIRism 背心（附胸墊）是熱賣的第一位，其系列採用的物料具有彈性，質地柔軟，舒適涼爽，無針腳設計，非常俐落。有些連胸墊的背心可能會面對不是每個女生都適合。

不少背心用家都指其承托力相當不錯，加上罩杯柔軟的設計，胸部線條自然，領線設計較深，不易從外衣領口中露出，用家指就算單穿一件直接出門也沒問題，非常方便，更可運動時穿着，難怪成為第1位。

日本常缺貨打底褲：吸汗、抗菌防臭 竟有一大缺點？

值得一提是，第7位的打底褲，女生穿裙子時多數都會穿一條打底褲，打底褲有平有貴，但貴也未必能合適，遇到不好穿的打底褲，會非常悶熱，更會有「捲上去」的情況，而日本Uniqlo便推出了通透的打底褲，主打吸汗、保持乾爽、涼爽接觸，除臭和抗菌防臭，獲用家大讚，售價JPY$990（約HK$72），在香港暫未推出，在日本則經常缺貨。

不過這款打底褲也有一大缺點，它的長度偏長，大概在大腿的一半位置，如果愛穿短裙的女生相信未必適合。

（資料來源：Uniqlo）