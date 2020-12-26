【減齡穿搭】想要外觀看起來比真實年齡年輕，單是依靠護膚品並不足夠，更要透過穿搭來達至減齡效果。日本一名服裝網店店主，透過衣着打扮，完全難以猜測得到她的真實年齡。

「無印風」淨色layering穿搭 目測至少減齡20歲？

於網上經營服裝生意的佐藤加奈子（八潮），走簡約「無印風」穿搭的她，平日親身上陣拍攝穿搭造型示範，身形不算骨感的她，穿搭造型3大技巧，完美隱藏真實年齡。

▼▼▼先看看佐藤加奈子擅長利用小物，如髮型與帽的配搭減齡，真實年齡難以猜中？▼▼▼

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【減齡穿搭技巧】1. 兩層傘裙

佐藤加奈子為服裝網購店店主，透過衣着打扮，完全難以猜測得到她的真實年齡。(hachiten_shop@Instagram)

隨年齡增長，不一定要換上褲裝，選擇適合剪裁的裙裝也是另一選擇。佐藤加奈子喜歡穿着連身傘裙，包括闊身與具腰線剪裁的款式，傘裙有效修飾下半身身形，適合下盤偏大的女生。

單穿傘裙很容易會感覺太休閒，易變師奶感，內搭配恤衫是最簡單，進階是內搭長褲，最後是「兩層傘裙」，內搭長裙，一長一短，不但增加造型層次感，亦輕鬆呈現一份活潑感，作為減齡好幫手。

▼▼▼佐藤加奈子如何以傘裙穿出減齡感，而不會過份寬鬆似師奶？▼▼▼

【減齡穿搭技巧】2. 吊帶裙/工人褲款式

在佐藤加奈子身上，並沒予人「扮年輕」的感覺。(hachiten_shop@Instagram)

不少人都會搶心吊帶款式的服裝打扮過於孩子氣，沒減齡反而予人一種「扮年輕」的感覺，但在佐藤加奈子身上卻沒有這問題發生。時常穿着工人吊帶裙／褲裝，先在選色方面，傾向選擇灰色、深藍色等沉色調的款式，增加穩重感；也會以企領恤衫、圓領恤衫、毛衣搭配，變更造型與呈現的感覺，白色以外，也喜歡選擇與吊帶裙／褲裝同色調的格仔上衣款式，讓整體造型更一致，配上草帽、皮鞋，更添造型感。

▼▼▼點圖即看，吊帶裙/工人褲如何減齡卻不似「扮細個」？▼▼▼

【減齡穿搭技巧】3. 馬甲外套配搭

佐藤加奈子多穿鬆身衣服，卻不會感覺為遮掩身形而穿，或是過份休閒，原因是她多以外套、馬甲背心等平衡造型。馬甲背心款式眾多，有何配襯技巧？點圖即看。

▼▼▼點圖即看馬甲背心配襯技巧▼▼▼

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