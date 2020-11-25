袁偉豪和張寶兒在昨天低調結婚，在西貢清水灣愛巢秘密簽字。在疫情底下，二人的婚禮只宴情至親家人及好友，未有大排筵席。不過袁偉豪和張寶兒亦對外發放婚照分享新婚喜悅，一對新人笑得甜蜜，幸福之情洋溢於臉上。

袁偉豪和張寶兒在西貢清水灣愛巢秘密簽字結婚。(大會相片)

袁偉豪和張寶兒穿上一身傳統中式結婚禮服，進行傳統中式結婚儀式。戴上金器及穿上裙褂的張寶兒尤其搶眼，照片中可見張寶兒手上戴上3對巨型龍鳳鈪，頸上的紅繩又穿上4對龍鳳鈪，單是身上龍鳳鈪就有7對，金光閃閃，十分耀眼貴氣！

張寶兒穿「褂后」出嫁

張寶兒穿上「褂后」拍攝型格婚照。(_bowiecheung@ig)

除了金器份量十足，張寶兒身上的新娘裙褂也是一大的焦點。不論是早前拍攝的型格中式婚照，或是大婚當日，張寶兒都穿上了貴氣十足的「褂后」。裙褂繡上華麗的金銀線，充滿喜慶氣氛。

▼▼▼【張寶兒穿上「褂后」竟可襯出潮味？】▼▼▼

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楊茜堯(前名:楊怡)出嫁同選貴氣「褂后」

楊茜堯(前名:楊怡所穿的褂后採用了90%的金銀線製成，可略為看出紅色緞布，滲出一種喜氣洋洋的紅色喜慶感。(楊茜堯微博)

張寶兒所穿的「褂后」，向來是新娘大熱之選，楊茜堯(前名:楊怡)結婚之時，也是就穿上「褂后」出嫁，高貴又有氣派。說到是「褂后」，身價及設計當然別有意思。褂后的獨特之處在於金銀線刺繡細密，不過比程度略比褂皇為疏，可看見些微的紅色緞布。如果喜歡褂皇的壓場感，但又不想過於誇張，建議可選擇相對容易駕馭的褂后，在設計上會多了一絲紅色的喜慶感而又不失貴氣。張寶兒及楊茜堯(楊怡)結婚時穿上褂后出嫁，與褂皇的「氣場」不相伯仲。

▼▼▼【楊茜堯(前名:楊怡)穿上「褂后」出嫁，頸上金豬超浮誇?】▼▼▼

女星掀起中式裙褂熱潮 傳統絕不「老土」

不難留意到愈來愈多女星都愛穿上了裙褂出嫁。在近幾年由明星加持下，傳統的中式裙褂形成了一股潮流，成為時下新娘出嫁時不可缺少的嫁衣，地位如同婚紗一樣重要，誰說傳統就等於老土？而裙褂設計的每個刺繡圖案，更是別具寓意，包含不一樣的祝福，比婚紗更具傳統祝福意義。

▼▼▼【裙褂刺繡圖案的意義，不說你也不知！】▼▼▼

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眾多女星結婚最愛之選 「褂皇」 最夠霸氣

胡杏兒結婚時穿上「褂皇」出嫁。(胡杏兒微博)

「褂皇」一直是不少女星出嫁時的首選，深得喜愛華麗氣派的新娘子的歡心。例如余香凝、譚凱琪、胡杏兒、王君馨等女星也是穿「褂皇」出嫁。「褂皇」是中式裙褂中最頂級的款式，據悉胡杏兒出嫁時所身穿的裙褂皇價值就高達20多萬港元，更是全手工3D立體龍鳳刺繡， 需要師傅一針一線耗時12個月製成，十分矜貴。

▼▼▼【「褂皇」身價何以會高達天價？】▼▼▼

▼▼▼【胡杏兒、王君馨、譚凱琪出嫁之選，誰穿「褂皇」最霸氣?】▼▼▼

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岑麗香穿「五福」裙褂 最襯甜美新娘

岑麗香(香香)性格可愛活潑，在紅色的五福裙掛襯托之下顯得更甜美，幸福感全都寫在面上了。(岑麗香Instagram)

岑麗香出嫁時穿上的「五福」裙褂，一直以來都是深受歷代新娘歡迎的款式。相比褂皇和褂后，五福裙掛比較適合年輕活潑，或是走甜美風的新娘子，十分貼切岑麗香甜美的氣質。「五福」裙褂有大五福、中五福和小五福之分，也是以刺繡圖案覆蓋紅色緞布區分。小五福就會以紅色為主，金銀線的比例最少，帶有溫婉優雅的感覺，是鍾情低調簡約風格的新娘之選。

岑麗香(香香)所穿的五福裙掛在比例上會顯現較多紅緞布，充滿「大紅」的喜慶感，適合年輕活潑的新娘子。(岑麗香Instagram)

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