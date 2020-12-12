聖誕禮物2020｜聖誕節將至，小資女想買體得的名牌禮物送閨密或摯親卻預算有限？編輯精選30件$3,000或以下名牌禮物清單，最平$1,000有找。還可以小資價錢無痛入手一線名牌如Hermès、Chanel、Dior、Gucci、Loewe等，（如預算可鬆動點，不要錯過最後加推的3件$3,200名牌選擇）女生絕對無法抗拒﹗

聖誕將至，你會想收到甚麼禮物呢？（Kira auf der Heide／Unsplash）

$1,500以下：小眾品牌、OL大熱手袋

想有預算下買名牌手袋，的確比較難，但小眾品牌手袋便不同，價錢親民，款式有個性，品質也不會太差，加上年尾，她們很多都與網購平台推出減價優惠，低至3折也不失為過，像是Staud、A.P.C等人氣小眾品牌，喜歡獨特時尚、潮流的女生，可選擇設計多元化的前者；後者則適合喜歡文青、百搭的女生。

除了小眾品牌，小資女、OL喜歡的小資名牌Furla、Marc Jacobs也是不錯的選擇，設計較為大眾，以Camera Bag、Chain Bag為主，勝在百搭、實用，不怕送錯禮。

▼▼▼按圖即看$1,500以下禮物推薦，Marc Jacobs手袋低至HK$954▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

$2,000以下：名牌經典絲巾、頸巾

今年，絲巾可算是大熱的飾物，從前提起絲巾只會想起Hermès，但各大品牌今年都狂推絲巾設計，尤是運用在髮型上。今年秋冬巴黎時裝騷上，Dior 模特兒的頭上都以絲巾綁頭，復古又時尚，也帶起熱潮；現在絲巾除了可以綑在手袋上當點綴、保護手柄，也可以用以綁頭髮、當頭巾，更可以綁在頸上保暖，為穿搭加分，一物多用，別以為絲巾定價高，連Hermès也可以$1,500入手。

另外，聖誕節寒風交雜，一條保暖的頸巾也是不錯的選擇，可選如Acne Studios、Loewe等經典頸巾設計。

▼▼▼按圖即看$2,000以下禮物推薦，Hermès、Louis Vuitton絲巾竟比Dior便宜？▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

$3,200以下：名牌耳環

如果預算高一些， 不妨考慮名牌耳環；耳環在女生的飾物中是不可一缺的，使用率高，每天配戴，像是 Chanel、Hermès等大品牌，耳環售價也不會比其他品牌高很多，性價比極高。

名牌耳環設計大多以品牌的經典Logo作藍本，小小的掛在耳上，可算是低調的奢華，而且也不退潮流，是保值之選；如果對方不大喜歡明顯Logo的，則可以選擇一些品牌標誌性設計，像是Louis Vuitton的Monogoram，明眼人才看得懂。

▼▼▼按圖即看$3,200以下禮物推薦，Hermès、Chanel有選擇▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼同場加映：聖誕禮物2020｜18款聖誕倒數月曆 Jo Malone London香水平均$145▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼點擊一次過睇晒2020聖誕倒數日曆，哪品牌最多正裝（貨裝）產品▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

▼▼▼按圖看看精選 $599以下聖誕倒數月曆，記者推介▼▼▼